Başkan Erdoğan deprem bölgesinde kira yardımını açıkladı: "Ev sahiplerine 5 bin lira kiracılara 2 bin lira!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili Adana'yı ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinin ardından Malatya'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALATYA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Tüm Malatya'ya, Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık.
Pazartesi günü ülkemiz 7,7, 9 saat sonra da 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli bu depremler 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep oldu. İllerimizden biri de Malatya'ydı.
Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça üzüntümüz de katlanarak artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı.
Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor.
AFAD ve diğer kurumlarımız, depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çadır, konteyner, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.
"EV SAHİBİ OLANLARA 5 BİN LİRA, KİRACI OLANLARA 2 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ"
Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız.
Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ talimatı aldı. Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür.
Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür, tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür.
Sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. OHAL yasasını bunu istismar etmesinler diye çıkardık. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek... Bu millet vefakar. Bu millet cefakar. Bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var.
Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi. Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a hareket etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ADIYAMAN'DA
Başkan Erdoğan Adıyaman'da çadırkentte incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Adıyaman'da açıklamada bulundu.
Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, Pazartesi günü ardı ardına yaşanan, önce 7.7, ardından 7.6 büyüklüğündeki depremlerin çok büyük kayıplara yol açtığını, 10 ilde ciddi yıkımların olduğunu söyledi.
Önceki gün, depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerini ziyaret ederek, oradaki durum tespitlerini yaptıklarını anımsatan Erdoğan, dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te olduğunu, burada da durum tespitlerini yaparak, depremzedelerle bir arada olduğunu kaydetti.
Adıyaman'dan da Malatya'ya hareket edeceklerini belirten Erdoğan, öncelikle Adıyaman'a ve tüm Adıyamanlılara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
"Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum." diyen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Ayrıca bölgeden, 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine, ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir, gönderilmiştir. Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat ederken, 12 bin 432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Vefat eden kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibarıyla söylüyorum, inşallah bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var. Gerek bakanımıza, gerek ilgili birimlerimize bu konuda gerekli talimatları verdim."