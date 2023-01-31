Enflasyon farkı sonrası emekli genel müdür maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 3 Ocak enflasyon farkı sonrası genel müdür maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40

GENEL MÜDÜR YETKİLERİ NELERDİR?

Genel müdür, kurum için görev ve hedef belirler. Üretim, maliyet, satış, kalite, çalışan sürekliliği ve memnuniyeti, bilgi işlem, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanların sorumluluğu genel müdüre aittir. Genel müdürler, yönetim kurulunun belirlediği tüm görevleri ve sorumlulukları yerine getirirler.

GENEL MÜDÜR KİMLERDİR?

Genel Müdür, şirketin yasal temsilcisidir ve şirket işletmelerinin yönlendirilmesi ve yönetimin sorumlu kişidir. Şirketin emanet edildiği en yetkili kişidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun düzenli üyesi olamaz, ancak Yönetim Kurulu üyeleri arasından herhangi birini yerine geçici olarak vekalet edebilir.