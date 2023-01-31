PODCAST CANLI YAYIN

2023 Ocak zammı ile GENEL MÜDÜR MAAŞLARI ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı kaç TL oldu?

Enflasyon farkı sonrası emekli genel müdür maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 3 Ocak enflasyon farkı sonrası genel müdür maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI % 30 GÜNCELLENDİ! İŞTE YENİ MAAŞ TABLOSU!

MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547

ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188

BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073

POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ! Yeni zam oranı yüzde 30 oldu!

UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013

MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640

PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367

VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979

AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203

MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! İşte yeni emekli ve memur maaşları!

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40

GENEL MÜDÜR YETKİLERİ NELERDİR?

Genel müdür, kurum için görev ve hedef belirler. Üretim, maliyet, satış, kalite, çalışan sürekliliği ve memnuniyeti, bilgi işlem, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanların sorumluluğu genel müdüre aittir. Genel müdürler, yönetim kurulunun belirlediği tüm görevleri ve sorumlulukları yerine getirirler.

GENEL MÜDÜR KİMLERDİR?

Genel Müdür, şirketin yasal temsilcisidir ve şirket işletmelerinin yönlendirilmesi ve yönetimin sorumlu kişidir. Şirketin emanet edildiği en yetkili kişidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun düzenli üyesi olamaz, ancak Yönetim Kurulu üyeleri arasından herhangi birini yerine geçici olarak vekalet edebilir.

