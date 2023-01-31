Enflasyon farkı sonrası emekli genel müdür maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 3 Ocak enflasyon farkı sonrası genel müdür maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI % 30 GÜNCELLENDİ! İŞTE YENİ MAAŞ TABLOSU!
MEMUR MAAŞLARI
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547
ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188
BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073
POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ! Yeni zam oranı yüzde 30 oldu!
UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013
MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640
PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367
VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979
AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203
MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! İşte yeni emekli ve memur maaşları!
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50
Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41
Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96
Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93
Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46
Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33
Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65
Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64
Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05
İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40
Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40
GENEL MÜDÜR YETKİLERİ NELERDİR?
Genel müdür, kurum için görev ve hedef belirler. Üretim, maliyet, satış, kalite, çalışan sürekliliği ve memnuniyeti, bilgi işlem, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanların sorumluluğu genel müdüre aittir. Genel müdürler, yönetim kurulunun belirlediği tüm görevleri ve sorumlulukları yerine getirirler.
GENEL MÜDÜR KİMLERDİR?
Genel Müdür, şirketin yasal temsilcisidir ve şirket işletmelerinin yönlendirilmesi ve yönetimin sorumlu kişidir. Şirketin emanet edildiği en yetkili kişidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun düzenli üyesi olamaz, ancak Yönetim Kurulu üyeleri arasından herhangi birini yerine geçici olarak vekalet edebilir.