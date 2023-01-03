Emeklilerin beklediği tarih geldi. Merakla beklenen zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 15.40 çıktı. Başkan Tayyip Erdoğan'dan da refah payı müjdesi geldi. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 15.4 çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.40 olarak gerçekleşti.

REFAH PAYI DA GELDİ

Emeklilerin zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 25'e yükseltildiğinin müjdesini verdi. Refah payı için yasal düzenleme yapılacak. Ancak hızla Meclis'e sevk edilerek bu ayki ödemelere yetiştirilmesi bekleniyor.

EK ÖDEME DE DEĞİŞİYOR

Emekli aylıklarındaki artış ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Bu ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağından artacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Emekliler zamlı maaşlarını ay içerisinde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel müdür 1/4

Mevcut: 29.809 TL

Zamlı: 37.261,25 TL



Şube Müdürü (Üniv. mezunu)

Mevcut: 15.848 TL

Zamlı: 19.810 TL

Memur (Üniv. mezunu)

Mevcut: 9.707 TL

Zamlı: 12.133,75 TL



Öğretmen 1/4

Mevcut: 12.276 TL

Zamlı: 15.345 TL

Kaymakam 1. sınıf

Mevcut: 27.574 TL

Zamlı: 34.467,50 TL



Başkomiser 3/1

Mevcut: 15.810 TL

Zamlı: 19.762,50 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 13.747 TL

Zamlı: 17.183,75 TL



Uzman doktor 1/4

Mevcut: 18.853 TL

Zamlı: 23.566,25 TL

Hemşire (Üniv. mezunu) 5/1

Mevcut: 11.828 TL

Zamlı: 14.785 TL



Mühendis 1/4

Mevcut: 16.205 TL

Zamlı: 20.256,25 TL

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut: 10.100 TL

Zamlı: 12.625 TL



Profesör

Mevcut: 25.984 TL

Zamlı: 32.480 TL,

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) -----------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

3.500,00 --------------------4.375,00

3.600,00 ---------------------4.500,00

3.700,00 ----------------------4.625,00

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 15.311 TL

Zamlı: 19.138,75 TL



Vaiz 1/4

Mevcut: 12.752 TL

Zamlı: 15.940 TL

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut: 21.905,20 TL

Zamlı: 27.381,50 TL

Genel müdür (1/1)

Mevcut: 19.361,41 TL

Zamlı: 24.201,76 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.429,13 TL

Zamlı: 9.286,41 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.269,57 TL

Zamlı: 9.086,96 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut: 7.475,52 TL

Zamlı: 9.344,40 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut: 12.691,14 TL

Zamlı: 15.863,93 TL

Polis memuru (8/1)

Mevcut: 7.731,57 TL

Zamlı: 9.664,46 TL

Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut: 7.265,86 TL

Zamlı: 9.082,33 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut: 9.115,72 TL

Zamlı: 11.394,65 TL

Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut: 6.343,71 TL

Zamlı: 7.929,64 TL

Profesör (1/4)

Mevcut: 17.340,84 TL

Zamlı: 21.676,05 TL

İmam-hatip

Mevcut: 7.475,52 TL

Zamlı: 9.344,40 TL

Avukat (1/4)

Mevcut: 7.475,52 TL

Zamlı: 9.344,40 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

3.800,00 -------------------------4.750,00

3.900,00-------------------------- 4.875,00

4.000,00------------------------ 5.000,00

4.100,00 ------------------------ 5.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

4.200,00 ---------------------------- 5.250,00

4.300,00----------------------------- 5.375,00

4.400,00 ----------------------------- 5.500,00

4.500,00 -----------------------------5.625,00

4.600,00----------------------------- 5.750,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) -----------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

4.700,00 -------------------------------- 5.875,00

4.800,00 -------------------------------- 6.000,00

4.900,00------------------------------- 6.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ---------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

5.000,00 ------------------------------- 6.250,00

5.100,00 ------------------------------- 6.375,00

5.200,00 ------------------------------- 6.500,00

5.300,00 --------------------------------6.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL)--------------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

5.400,00 ---------------------------------------- 6.750,00

5.500,00 -------------------------------------- 6.875,00

5.600,00-------------------------------------- 7.000,00

5.700,00 -------------------------------------- 7.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) --------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

5.800,00 ------------------------------ 7.250,00

5.900,00 ----------------------------- 7.375,00

6.000,00 ----------------------------- 7.500,00

6.100,00 ----------------------------- 7.625,00

6.200,00 ----------------------------- 7.750,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) --------------------YÜZDE 15,40 ZAMLI (TL)

6.300,00 -------------------------------- 7.875,00

6.400,00 -------------------------------- 8.000,00

6.500,00------------------------------- 8.125,00

6.600,00 ------------------------------- 8.250,00

6.700,00 ----------------------------- 8.375,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

6.800,00 ---------------------------- 8.500,00

6.900,00 --------------------------- 8.625,00

7.000,00 -------------------------- 8.750,00

7.100,00 ------------------------- 8.875,00

7.200,00 ------------------------- 9.000,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

7.300,00 ---------------------------- 9.125,00

7.400,00 ---------------------------- 9.250,00

7.500,00 ---------------------------- 9.375,00

7.600,00 ---------------------------- 9.500,00

7.700,00 --------------------------- 9.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL)------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

7.800,00 ----------------------------- 9.750,00

7.900,00 ----------------------------- 9.875,00

8.000,00 ----------------------------- 10.000,00

8.100,00 ----------------------------- 10.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL)----------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

8.200,00 -------------------------- 10.250,00

8.300,00 -------------------------- 10.375,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL)----------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

8.400,00 -------------------------- 10.500,00

8.500,00 -------------------------- 10.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) -------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

8.600,00 ---------------------------- 10.750,00

8.700,00 --------------------------- 10.875,00

8.800,00 -------------------------- 11.000,00

8.900,00 -------------------------- 11.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) --------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

9.000,00 ---------------------------- 11.250,00

9.100,00 ---------------------------- 11.375,00

9.200,00 --------------------------- 11.500,00

9.300,00 --------------------------- 11.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL)-------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

9.400,00 --------------------------- 11.750,00

9.500,00--------------------------- 11.875,00

9.600,00 --------------------------- 12.000,00

9.700,00 --------------------------- 12.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ----------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

9.800,00 ------------------------------ 12.250,00

9.900,00 ----------------------------- 12.375,00

10.000,00---------------------------- 12.500,00

10.100,00 ---------------------------- 12.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

10.200,00 -------------------------- 12.750,00

10.300,00 -------------------------- 12.875,00

10.400,00 -------------------------- 13.000,00

10.500,00 --------------------------13.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) -------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

10.600,00 --------------------------- 13.250,00

10.700,00 --------------------------- 13.375,00

10.800,00 ---------------------------- 13.500,00

10.900,00 ---------------------------- 13.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL)-------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

11.000,00 -----------------------------13.750,00

11.100,00 ------------------------------13.875,00

11.200,00------------------------------ 14.000,00

11.300,00 ------------------------------ 14.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) -----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

11.400,00 ------------------------- 14.250,00

11.500,00 ------------------------- 14.375,00

11.600,00 ------------------------- 14.500,00

11.700,00 ------------------------- 14.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

11.800,00 ------------------------ 14.750,00

11.900,00 ------------------------ 14.875,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

12.000,00 ------------------------ 15.000,00

12.100,00------------------------ 15.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) ---------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

12.200,00 ---------------------------- 15.250,00

12.300,00 ---------------------------- 15.375,00

12.400,00 --------------------------- 15.500,00

12.500,00--------------------------- 15.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) -------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

12.600,00 ----------------------------- 15.750,00

12.700,00------------------------------ 15.875,00

12.800,00 ------------------------------ 16.000,00

12.900,00 ----------------------------- 16.125,00

12.950,00----------------------------- 16.250,00

TABAN AYLIKLAR NE OLDU?

Yüzde 25 artışa göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 246 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 858 liraya yükseliyor.Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.Yüzde 25 zam oranına göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 169 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 631 liraya yükseldi. Mevcut taban aylık düzenlemesine göre 3 bin 500 liranın altındaki maaşlar 3 bin 500 liraya tamamlanıyordu. Ancak yeni taban aylık düzenlemesi devreye girdiğinde yeni taban tutarın altında kalan maaşlar yeni tutara tamamlanacak.