Emeklilerin beklediği tarih geldi. Merakla beklenen zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 15.40 çıktı. Başkan Tayyip Erdoğan'dan da refah payı müjdesi geldi. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 15.4 çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.40 olarak gerçekleşti.
REFAH PAYI DA GELDİ
Emeklilerin zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 25'e yükseltildiğinin müjdesini verdi. Refah payı için yasal düzenleme yapılacak. Ancak hızla Meclis'e sevk edilerek bu ayki ödemelere yetiştirilmesi bekleniyor.
EK ÖDEME DE DEĞİŞİYOR
Emekli aylıklarındaki artış ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Bu ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağından artacak.
KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Emekliler zamlı maaşlarını ay içerisinde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809 TL
Zamlı: 37.261,25 TL
Şube Müdürü (Üniv. mezunu)
Mevcut: 15.848 TL
Zamlı: 19.810 TL
Memur (Üniv. mezunu)
Mevcut: 9.707 TL
Zamlı: 12.133,75 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276 TL
Zamlı: 15.345 TL
Kaymakam 1. sınıf
Mevcut: 27.574 TL
Zamlı: 34.467,50 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut: 15.810 TL
Zamlı: 19.762,50 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747 TL
Zamlı: 17.183,75 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 18.853 TL
Zamlı: 23.566,25 TL
Hemşire (Üniv. mezunu) 5/1
Mevcut: 11.828 TL
Zamlı: 14.785 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 16.205 TL
Zamlı: 20.256,25 TL
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut: 10.100 TL
Zamlı: 12.625 TL
Profesör
Mevcut: 25.984 TL
Zamlı: 32.480 TL,
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) -----------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
3.500,00 --------------------4.375,00
3.600,00 ---------------------4.500,00
3.700,00 ----------------------4.625,00
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 15.311 TL
Zamlı: 19.138,75 TL
Vaiz 1/4
Mevcut: 12.752 TL
Zamlı: 15.940 TL
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut: 21.905,20 TL
Zamlı: 27.381,50 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut: 19.361,41 TL
Zamlı: 24.201,76 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut: 7.429,13 TL
Zamlı: 9.286,41 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut: 7.269,57 TL
Zamlı: 9.086,96 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut: 7.475,52 TL
Zamlı: 9.344,40 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 12.691,14 TL
Zamlı: 15.863,93 TL
Polis memuru (8/1)
Mevcut: 7.731,57 TL
Zamlı: 9.664,46 TL
Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut: 7.265,86 TL
Zamlı: 9.082,33 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut: 9.115,72 TL
Zamlı: 11.394,65 TL
Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut: 6.343,71 TL
Zamlı: 7.929,64 TL
Profesör (1/4)
Mevcut: 17.340,84 TL
Zamlı: 21.676,05 TL
İmam-hatip
Mevcut: 7.475,52 TL
Zamlı: 9.344,40 TL
Avukat (1/4)
Mevcut: 7.475,52 TL
Zamlı: 9.344,40 TL
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
3.800,00 -------------------------4.750,00
3.900,00-------------------------- 4.875,00
4.000,00------------------------ 5.000,00
4.100,00 ------------------------ 5.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
4.200,00 ---------------------------- 5.250,00
4.300,00----------------------------- 5.375,00
4.400,00 ----------------------------- 5.500,00
4.500,00 -----------------------------5.625,00
4.600,00----------------------------- 5.750,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) -----------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
4.700,00 -------------------------------- 5.875,00
4.800,00 -------------------------------- 6.000,00
4.900,00------------------------------- 6.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ---------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
5.000,00 ------------------------------- 6.250,00
5.100,00 ------------------------------- 6.375,00
5.200,00 ------------------------------- 6.500,00
5.300,00 --------------------------------6.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL)--------------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
5.400,00 ---------------------------------------- 6.750,00
5.500,00 -------------------------------------- 6.875,00
5.600,00-------------------------------------- 7.000,00
5.700,00 -------------------------------------- 7.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) --------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
5.800,00 ------------------------------ 7.250,00
5.900,00 ----------------------------- 7.375,00
6.000,00 ----------------------------- 7.500,00
6.100,00 ----------------------------- 7.625,00
6.200,00 ----------------------------- 7.750,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) --------------------YÜZDE 15,40 ZAMLI (TL)
6.300,00 -------------------------------- 7.875,00
6.400,00 -------------------------------- 8.000,00
6.500,00------------------------------- 8.125,00
6.600,00 ------------------------------- 8.250,00
6.700,00 ----------------------------- 8.375,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
6.800,00 ---------------------------- 8.500,00
6.900,00 --------------------------- 8.625,00
7.000,00 -------------------------- 8.750,00
7.100,00 ------------------------- 8.875,00
7.200,00 ------------------------- 9.000,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
7.300,00 ---------------------------- 9.125,00
7.400,00 ---------------------------- 9.250,00
7.500,00 ---------------------------- 9.375,00
7.600,00 ---------------------------- 9.500,00
7.700,00 --------------------------- 9.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL)------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
7.800,00 ----------------------------- 9.750,00
7.900,00 ----------------------------- 9.875,00
8.000,00 ----------------------------- 10.000,00
8.100,00 ----------------------------- 10.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL)----------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
8.200,00 -------------------------- 10.250,00
8.300,00 -------------------------- 10.375,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL)----------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
8.400,00 -------------------------- 10.500,00
8.500,00 -------------------------- 10.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) -------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
8.600,00 ---------------------------- 10.750,00
8.700,00 --------------------------- 10.875,00
8.800,00 -------------------------- 11.000,00
8.900,00 -------------------------- 11.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) --------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
9.000,00 ---------------------------- 11.250,00
9.100,00 ---------------------------- 11.375,00
9.200,00 --------------------------- 11.500,00
9.300,00 --------------------------- 11.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL)-------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
9.400,00 --------------------------- 11.750,00
9.500,00--------------------------- 11.875,00
9.600,00 --------------------------- 12.000,00
9.700,00 --------------------------- 12.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ----------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
9.800,00 ------------------------------ 12.250,00
9.900,00 ----------------------------- 12.375,00
10.000,00---------------------------- 12.500,00
10.100,00 ---------------------------- 12.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
10.200,00 -------------------------- 12.750,00
10.300,00 -------------------------- 12.875,00
10.400,00 -------------------------- 13.000,00
10.500,00 --------------------------13.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) -------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
10.600,00 --------------------------- 13.250,00
10.700,00 --------------------------- 13.375,00
10.800,00 ---------------------------- 13.500,00
10.900,00 ---------------------------- 13.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL)-------------------- YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
11.000,00 -----------------------------13.750,00
11.100,00 ------------------------------13.875,00
11.200,00------------------------------ 14.000,00
11.300,00 ------------------------------ 14.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) -----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
11.400,00 ------------------------- 14.250,00
11.500,00 ------------------------- 14.375,00
11.600,00 ------------------------- 14.500,00
11.700,00 ------------------------- 14.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
11.800,00 ------------------------ 14.750,00
11.900,00 ------------------------ 14.875,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ----------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
12.000,00 ------------------------ 15.000,00
12.100,00------------------------ 15.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) ---------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
12.200,00 ---------------------------- 15.250,00
12.300,00 ---------------------------- 15.375,00
12.400,00 --------------------------- 15.500,00
12.500,00--------------------------- 15.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) -------------------YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
12.600,00 ----------------------------- 15.750,00
12.700,00------------------------------ 15.875,00
12.800,00 ------------------------------ 16.000,00
12.900,00 ----------------------------- 16.125,00
12.950,00----------------------------- 16.250,00
TABAN AYLIKLAR NE OLDU?
Yüzde 25 artışa göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 246 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 858 liraya yükseliyor.Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.Yüzde 25 zam oranına göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 169 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 631 liraya yükseldi. Mevcut taban aylık düzenlemesine göre 3 bin 500 liranın altındaki maaşlar 3 bin 500 liraya tamamlanıyordu. Ancak yeni taban aylık düzenlemesi devreye girdiğinde yeni taban tutarın altında kalan maaşlar yeni tutara tamamlanacak.