Ocak 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşerona ek zam var mı?

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2023 senesinde ne kadar maaş alacağı hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye'de farklı kurumlarda çalışmakta olan taşeron işçilerin gözü kulağı zam haberlerinde. Peki, 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 3 Ocak 2023 Taşeron işçi maaşları kaç TL oldu? 4D'li taşerona ek zam var mı? İşte merak edilenler!
3 Ocak 2023 Taşeron işçi maaşları kaç TL oldu?
Henüz zamlı maaşlar belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR
Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.