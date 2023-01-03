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    • Ekonomi
    • 04.01.2023 09:21
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    • 04.01.2023 09:22
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    Ocak 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşerona ek zam var mı?

    Ocak zammı gündemiyle beraber taşeron ve kamu işçilerinin maaşları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 3 Ocak 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 4D'li taşerona ek zam var mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

    Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2023 senesinde ne kadar maaş alacağı hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye'de farklı kurumlarda çalışmakta olan taşeron işçilerin gözü kulağı zam haberlerinde. Peki, 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 3 Ocak 2023 Taşeron işçi maaşları kaç TL oldu? 4D'li taşerona ek zam var mı? İşte merak edilenler!

    3 Ocak 2023 Taşeron işçi maaşları kaç TL oldu?

    Henüz zamlı maaşlar belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR

    Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.

        TEDİYE NE DEMEK?

        İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

        İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

        Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

        Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

        İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

        İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

        6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

            Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

            Kamu iktisadi teşekkülleri,

            Genel ve katma bütçeli kurumlar,

            Özel bütçeli idareler,

            Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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            Haberler Ekonomi Ocak 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşerona ek zam var mı?
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