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EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI % 30 GÜNCELLENDİ! İŞTE KALEM KALEM YENİ MAAŞ TABLOSU! Polis, öğretmen, hemşire...

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI % 30 GÜNCELLENDİ! İŞTE KALEM KALEM YENİ MAAŞ TABLOSU! Polis, öğretmen, hemşire...
04.01.2023 16:21

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MAAŞLARA YÜZDE 30 GÜNCELLEME... Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. Gelen revize sonrası milyonlarca MEMUR VE EMEKLİNİN yeni zamlı maaşları tekrardan güncellendi. Peki; en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL? İşte %30'luk zam sonrası güncel polis, öğretmen, hemşire, mühendis, avukat, uzman doktor, profesör, vaiz ve avukat maaşları...

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın zam müjdesi memurlarda büyük sevinç yaratırken, yeni oranla birlikte maaş hesaplamaları da değişti. Takvim.com.tr en düşük memur ve memur emekli maaşlarını tablo tablo hesapladı. Doktor, polis, hemşire, öğretmen 2023'te kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklilerinin maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem o hesaplamalar...

REFAH PAYI YÜKSELDİ
Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.

MEMURA EN AZ 11.836 TL
Ortaya çıkan yüzde 25 zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükselecek.

EK GÖSTERGE ARTIŞI DA VAR
Bu ay ayrıca memurların ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Düzenleme en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 15 Ocak'tan itibaren emekli olanlar ikramiye artışından yararlanacak. Ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında yapacağı artış, mevcut emeklilere de yansıyacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapılıyor. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809 TL
Zamlı: 38.751,70 TL

Şube Müdürü (Üniv. mezunu)
Mevcut: 15.848 TL
Zamlı: 20.724 TL

Memur (Üniv. mezunu)
Mevcut: 9.707 TL
Zamlı: 12.632 TL

Uzman Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.905 TL
Zamlı: 18.246 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276 TL
Zamlı: 15.793 TL

Kaymakam 1. sınıf
Mevcut: 27.574 TL
Zamlı: 35.846,20 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 15.810 TL
Zamlı: 20.873,00 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747 TL
Zamlı: 18.235 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 18.853 TL
Zamlı: 24.743 TL

Hemşire (Üniv. mezunu) 5/1
Mevcut: 11.828 TL
Zamlı: 15.611 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 16.205 TL
Zamlı: 21.295 TL

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut: 10.100 TL
Zamlı: 13.142 TL

Profesör
Mevcut: 25.984 TL
Zamlı: 34.057 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 15.311 TL
Zamlı: 20.139 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 12.752 TL
Zamlı: 16.615 TL

Avukat 1/4
Mevcut: 15.485 TL
Zamlı: 19.968 TL

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)
Mevcut: 21.905,20 TL
Zamlı: 28.476,76 TL

Genel müdür (1/1)
Mevcut: 19.361,41 TL
Zamlı: 25.169,83 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut: 7.429,13 TL
Zamlı: 9.657,87 TL

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut: 7.269,57 TL
Zamlı: 9.450,44 TL

Öğretmen (1/4)
Mevcut: 7.475,52 TL
Zamlı: 9.718,18 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 12.691,14 TL
Zamlı: 16.498,48 TL

Polis memuru (8/1)
Mevcut: 7.731,57 TL
Zamlı: 10.051,04 TL

Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut: 7.265,86 TL
Zamlı: 9.445,62 TL

Mühendis (1/4)
Mevcut: 9.115,72 TL
Zamlı: 11.850,44 TL

Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut: 6.343,71 TL
Zamlı: 8.246,82 TL

Profesör (1/4)
Mevcut: 17.340,84 TL
Zamlı: 22.543,09 TL

İmam-hatip
Mevcut: 7.475,52 TL
Zamlı: 9.718,18 TL

Avukat (1/4)
Mevcut: 7.475,52 TL
Zamlı: 9.718,18 TL

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