Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın zam müjdesi memurlarda büyük sevinç yaratırken, yeni oranla birlikte maaş hesaplamaları da değişti. Takvim.com.tr en düşük memur ve memur emekli maaşlarını tablo tablo hesapladı. Doktor, polis, hemşire, öğretmen 2023'te kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklilerinin maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem o hesaplamalar...

REFAH PAYI YÜKSELDİ

Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.

MEMURA EN AZ 11.836 TL

Ortaya çıkan yüzde 25 zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükselecek.

EK GÖSTERGE ARTIŞI DA VAR

Bu ay ayrıca memurların ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Düzenleme en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 15 Ocak'tan itibaren emekli olanlar ikramiye artışından yararlanacak. Ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında yapacağı artış, mevcut emeklilere de yansıyacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapılıyor. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel müdür 1/4

Mevcut: 29.809 TL

Zamlı: 38.751,70 TL



Şube Müdürü (Üniv. mezunu)

Mevcut: 15.848 TL

Zamlı: 20.724 TL

Memur (Üniv. mezunu)

Mevcut: 9.707 TL

Zamlı: 12.632 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut: 12.905 TL

Zamlı: 18.246 TL



Öğretmen 1/4

Mevcut: 12.276 TL

Zamlı: 15.793 TL

Kaymakam 1. sınıf

Mevcut: 27.574 TL

Zamlı: 35.846,20 TL



Başkomiser 3/1

Mevcut: 15.810 TL

Zamlı: 20.873,00 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 13.747 TL

Zamlı: 18.235 TL



Uzman doktor 1/4

Mevcut: 18.853 TL

Zamlı: 24.743 TL

Hemşire (Üniv. mezunu) 5/1

Mevcut: 11.828 TL

Zamlı: 15.611 TL



Mühendis 1/4

Mevcut: 16.205 TL

Zamlı: 21.295 TL

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut: 10.100 TL

Zamlı: 13.142 TL



Profesör

Mevcut: 25.984 TL

Zamlı: 34.057 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 15.311 TL

Zamlı: 20.139 TL



Vaiz 1/4

Mevcut: 12.752 TL

Zamlı: 16.615 TL

Avukat 1/4

Mevcut: 15.485 TL

Zamlı: 19.968 TL

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut: 21.905,20 TL

Zamlı: 28.476,76 TL

Genel müdür (1/1)

Mevcut: 19.361,41 TL

Zamlı: 25.169,83 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.429,13 TL

Zamlı: 9.657,87 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.269,57 TL

Zamlı: 9.450,44 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut: 7.475,52 TL

Zamlı: 9.718,18 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut: 12.691,14 TL

Zamlı: 16.498,48 TL

Polis memuru (8/1)

Mevcut: 7.731,57 TL

Zamlı: 10.051,04 TL

Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut: 7.265,86 TL

Zamlı: 9.445,62 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut: 9.115,72 TL

Zamlı: 11.850,44 TL

Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut: 6.343,71 TL

Zamlı: 8.246,82 TL

Profesör (1/4)

Mevcut: 17.340,84 TL

Zamlı: 22.543,09 TL

İmam-hatip

Mevcut: 7.475,52 TL

Zamlı: 9.718,18 TL

Avukat (1/4)

Mevcut: 7.475,52 TL

Zamlı: 9.718,18 TL