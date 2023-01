Son dakika: Sinan Ateş cinayeti! Devlet Bahçeli: Siyasi kurgu yapılıyor

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- Adım Adım 2023 strateji ise hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır.

- 53 yılını geride bıraktığımız siyasşi mücadelemizin her etabı zorlıuklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır.

- Seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır.

- Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır.

- PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz. Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz.

- Cumhurbaşkanı adayını tespit edemeyen, yeni bir istişare başlatma kararı alan zillet partileri iflas bayrağını çekmişlerdir.

- Makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Zillet İttifakı yerli ve milli değildir. MHP ne zaman iftira suikastına uğrasa, bir plan derhal devreye alınmaktadır.

- (DEVA Partisi'nin anayasa taslağı) Cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaklar?

- (CHP Genel Merkezi'nde bayrak rezaleti) Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan şahsın, Türk bayrağını kaldırtması yalnızca skandal değildir. Suçtur, cinayettir, kepazeliktir.

- (Sinan Ateş cinayeti) Menfur cinayte dava arkadaşlşarımızı çekmek istiyorlar.