AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini

"Bugün bizim doğum günümüz ve biz doğum günümüzde çok mutluyuz ve heyecanlıyız kadrolar olarak bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. AK Parti ile büyüyen bir nesiliz. Ben AK Parti iktidara geldiğinde 6 yaşında bir gençtim ve AK Parti ile beraber büyüdük. AK Parti'nin öncesini belki bizzat yaşamadık ama öncesindeki Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu gençliğin verdiği o ruhla çok iyi analiz ettik. Ve belki o gençlik yıllarımızda 2000'li yılda, çocukluk yıllarımızda, 2000'li yıllarda iş, ailemizin içerisinde bulunduğu dönemlere bizzat şahitlik ettik. Ve o yüzden AK Parti, Türkiye çok farklı günlerden bugünlere geldi ve şu anda çok bambaşka bir Türkiye.

1 ASIRLIK İCRAAT 25 YILA SIĞDI

2000'li yıllarda belki 2025'in resmini çiz deselerdi bu denli aydınlık bir resim çizemezdik. Ve AK Parti hamdolsun bir asırlık icraatlerini, hizmetlerini çeyrek asra sığdırmış bir hareket ve Türkiye'ye lig arttırmış bir hareket. O yüzden biz de bu ülkenin gençleri olarak en çok bizim ihtiyacımız var. Çünkü yarınlar en çok bizim. Bizler de bu anlamda çok mutluyuz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GENÇLERE KALACAK BİR MİRAS

Terörsüz Türkiye en çok gençler için bir icraat. Cumhurbaşkanımız da şunu söyledi: "Benim gençlere bırakacağım en büyük miras, Terörsüz Türkiye'dir." Yıllarca bu ülkenin gençlerinin umutlarını çaldılar, hayallerini çaldılar. Bölgedeki gençlerin istikbaliyle oynadılar özellikle. Yani Eren Bülbül 15 yaşındaydı, bir gençti, çocuktu. Bu ülkenin yarınlarına dair hayali vardı. Şenay Aybüke Yalçın bir genç, bir öğretmendi. Bir sınıf dolusu çocuğun hayran olduğu bir öğretmendi. Gençti. Ve ne oldu? Teröre kurban gitti. Ve bizler de bu noktada bu vakalar yaşanmasın diye, bu travmalar yaşanmasın diye, gençler bölgesine bakmaksızın, kimliğine bakmaksızın, Türkiye'nin yarınlarına dair ortak bir hayalle, kaos ortamı olmadan, huzurla icraatlerini gerçekleştirsin, yapacaklarını yapsın ve daha Türkiye'nin yarınlarına dair umut dolu söylemler söylesin diye Terörsüz Türkiye, bizlerin çok önemsediği bir süreç. Cumhurbaşkanımız da sadece elini değil, gövdesini taşın altına koyarak, "Ben bu meseleyi çözme iradesini göstereceğim," dedi. Ve hamdolsun süreç çok olumlu ilerliyor ve inşallah süreç nihayete erdiğinde de bu kazanım gençlerin kazanımı olacak.

SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONLARIYLA MÜCADELE

Güneydoğu, Doğu Anadolu illerimizde gençlerimizle birlikte bir araya geleceğiz. Biliş sofraları oluşturacağız ve bu sofralarda bugünleri konuşacağız, yarınları konuşacağız, dünlerimizden aldığımız referansla birlikte. O yüzden bizler bu anlamda Terörsüz Türkiye'yi bu ülkenin gençlerine anlatmak adına her türlü mücadelemizi vereceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: POSTA GÜVERCİNİ

Yusuf İbiş son dönemde dilini iyice çirkinleştiren ve son olarak Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek bir skandala imza atan Özel'e tepki gösterdi.

Başkan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı (Fotoğraf: AA)

İbiş şunları söyledi:

"Siz bunların makama geldiğinden bugüne savrulmasını değerlendiriyorsunuz. Bunların sabahtan akşama savrulmasını değerlendirirseniz daha doğru olur diye düşünüyorum. Çok uzun bir süre söylemedim, sabah açıklamasıyla akşam açıklaması çelişen bir kişi ve dün Cumhurbaşkanımız ona çok güzel cevaplar verdi. Özellikle gençlik üzerinden, dün bir gençlik programımız vardı. Son bir ayda 15-20 defa AK Gençliğe sesleniyordu, bizi değersizleştirmeye çalışıyordu. Cumhurbaşkanımız da çok güzel ifadelerle cevap verdi. AK Gençlikle uğraşacağına, AK Gençlik'e laf atacağına, "Onları anlamaya çalış." dedi. "Sizlerin öyle bir gençlik hareketi olmadığı için buraya dil uzatıyorsunuz, buraya sataşıyorsunuz," diye çok güzel ifadeler de de kullandı.

Özgür Özel aslında AK Parti'yle veya Recep Tayyip Erdoğan'la bir siyaset yapma yarışı içerisinde değil. Şu an tüm yarışları CHP'nin içerisindeki kendini kabul ettirme ve CHP'nin geleceğinde kendilerinin konumlanması. O yüzden Özgür Özel şu an o açıklamayı da biliyorsunuz cezaevinin önünde yapıyor. Şu an bir posta güvercini Özgür Özel. İçeriden aldığı haberleri dışarıya iletmekle görevli bir posta güvercini. Yine posta güvercini olarak o cezaevinin önünde bu açıklamayı gerçekleştirmiş. O yüzden biz hiç ciddiye almıyoruz. Cumhurbaşkanımızla birlikte bizler emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Önce de ciddiye almadık. Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gençlerin demokrat amcası," dediler, sonra kongrelerinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminden 3-4 ay sonra halay çekerek gönderdiler. O yüzden Türkiye'de tek bir lider var, gençlerin tek bir lideri var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan."