Son dakika Sinan Ateş Cinayeti:haberi... Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle başta MHP'yi hedef alan saldırılara tepki gösterek, "Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz, cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor." açıklamasında bulundu. Hazırladıkları anayasa taslağında 'Türk'lük ifadesinde değişikliğe gideceklerini duyuran DEVA Partisi'ne "Cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaksınız" diyerek tepki gösterdi.