Haberler Televizyon Videoları Sinan Ateş Cinayeti: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması! ''Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi''

Sinan Ateş Cinayeti: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması! ''Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi''

Sinan Ateş Cinayeti: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması! ''Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi''
10.01.2023 11:38

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 00:43
Yalı Çapkını 17. bölüm...
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 01:01
Yalı Çapkını 16. bölüm
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 01:25
Başkan Erdoğan revize etti!...
Televizyon 01:33
''Rezalet'' Rasim Ozan...
Televizyon 00:19
Sapık Sinan oraya kilitlendi!...
Televizyon 06:10
Tamamı bakanlığa ait yerli ve...
Televizyon 10:40
GERONTİFİLİ sapığı ülkeyi...
Televizyon 12:47
Esra Erol'da 28 yaşındaki...
Televizyon 01:40
İstanbul'da doğal gaza indirim

Son dakika Sinan Ateş Cinayeti:haberi... Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle başta MHP'yi hedef alan saldırılara tepki gösterek, "Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz, cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor." açıklamasında bulundu. Hazırladıkları anayasa taslağında 'Türk'lük ifadesinde değişikliğe gideceklerini duyuran DEVA Partisi'ne "Cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA