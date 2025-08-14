Tahminler ne olacak? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporunu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu sunuyor.

22 Mayıs'taki enflasyon sunumunda, 2025 için %24, 2026 için %12 ve 2027 için %8 enflasyon tahmini yapılmıştı.

Yeni raporda da önümüzdeki 3 yıla ilişkin enflasyon tahminlerinin paylaşılması bekleniyor.

#Canlı: TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde "Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor https://t.co/I2FuVf3QRX — AA Canlı (@AACanli) August 14, 2025

İşte Karahan'ın açıklamaları:

Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Küresel ticaret politikalarındaki son dönem belirsizlik ikili anlaşmalar ile bir miktar azalsa da yüksek düzeyini koruyor.

Net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu.