Tahminler ne olacak? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporunu açıklıyor

22 Mayıs'taki enflasyon sunumunda, 2025 için %24, 2026 için %12 ve 2027 için %8 enflasyon tahmini yapılmıştı.
Yeni raporda da önümüzdeki 3 yıla ilişkin enflasyon tahminlerinin paylaşılması bekleniyor.
Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.
Küresel ticaret politikalarındaki son dönem belirsizlik ikili anlaşmalar ile bir miktar azalsa da yüksek düzeyini koruyor.
Net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu.
Manşet işsizlik oranı ortalamaların oldukça altında
İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı
İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü
Kart kullanımı özel tüketimle uyumlu
Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ikinci çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisinin arttığını gösteriyor.
2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz.
2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, finansal piyasalardaki oynaklıklara ve jeopolitik gelişmelere karşın kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
Son Rapor döneminden bu yana enflasyon, tahmin ettiğimiz orta noktanın üzerinde olmakla birlikte, öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti.
Enflasyon ana eğilimin üç aylık hareketli ortalamalarını incelediğimizde kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.
Ağustos ayı öncü verileri de ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor.
Temel mal enflasyonu ise, nisan sonrası dönemde kur gelişmelerinin etkisiyle bir miktar yükselse de bu durum geçici oldu.
Zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek olan kalemlerin hizmet enflasyonunun ataletini artırdığını görüyoruz.
Sıkı para politikalarını sürdürmeye ve sonuçlarını da almaya devam ediyoruz.
