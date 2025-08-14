AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok

"Tabi bugün çok önemli bir gün. Hem Türk demokrasi tarihi bakımından çok önemli, AK Parti bakımından çok önemli ve bölgemiz bakımından çok önemli bir faaliyete ev sahipliği yapıyoruz. AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü. Yani artık 25. yaşa geçiyoruz. Türk demokrasi tarihinde 25 yıldır tek başına kesintisiz bir biçimde hükümette olmak çok büyük bir başarıdır. Bu Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek eşsiz bir zaferdir. Dolayısıyla ben AK Parti'miz için bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tebrik ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilk kurulduğu günden itibaren yol ve dava arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum. Ahirete göç eden çok değerli büyüklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN İLE NASIL TANIŞTI

Cumhurbaşkanımızla tanışmam 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kampanyası sırasında... Biz o zaman üniversitede siyasal bilgiler fakültesinde öğrenciydim ve o dönemde denge araştırma şirketi vardı. Hasan Bey... Hasan Bey ile beraber biz İstanbul'da anketler yaptık ve o anketleri yapmanın şöyle bir avantajı oldu. Biz aslında seçimi Cumhurbaşkanımızın kazanacağını çok önceden, bir 15 gün öncesinden artık kamuoyunda netleşmişti. Onun mutluluğu ve heyecanıyla biz de seçimleri birebir canlı yaşadım ve böylesine güzel bir hatıramın olduğunu ifade etmek isterim."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

PKK'nın silah bırakması ve TBMM'de kurulan komisyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yayman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye meselesi aslında AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın nasıl büyük bir lider olduğunun da ispatı. Yani aslında bugünle ilgili ve gelecekle ilgili bir tek bir cümle söyleyebilirim: Tayyip Erdoğan bitti demeden hiçbir şey bitmez. Dolayısıyla AK Parti'yi milliyetçi olmakla eleştirenler, AK Parti'yi başka sözlerle eleştirenler, terörsüz Türkiye hamlesiyle beraber aslında AK Parti hakkındaki bütün ezberlerin bir kez daha yıkıldığını da gördüler. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek lazım: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye meselesi bir millet politikasıdır. Terörsüz Türkiye meselesi bir pazarlık sonucu olan bir mesele değildir. Terörsüz Türkiye meselesi bir al-ver sürecine bağlı bir süreç değildir. Diğer süreçlerden çok farklıdır ve buradaki tek gündem vardır. Komisyonun da gündemi, terörsüz Türkiye'nin de gündemi PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Dolayısıyla bu konuda biz inanıyoruz ki ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyiz, netice alınacaktır."