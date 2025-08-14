PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde Takvim'e özel açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek zaferlere imza attığını belirten Hüseyin Yayman Başkan Erdoğan ile nasıl tanıştığını da anlattı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik değerlendirmeler yapan Yayman, "Bu diğer süreçlerden çok farklıdır" diyerek herhangi bir pazarlık ve al-ver olmadığına dikkat çekti. Yayman, "Terörsüz Türkiye'nin de gündemi PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Dolayısıyla bu konuda biz inanıyoruz ki ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyiz, netice alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Erdemliler Hareketi" tarafından 2001'de kurulan ve bugüne kadar girdiği tüm genel seçimlerde birinci olan AK Parti, siyaset sahnesinde 24 yılı geride bıraktı.

Bu kapsamda AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'ın da katılacağı '24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si' sloganı ile etkinlik düzenleniyor. Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren etkinliği sahadan takip ediyor.

"Pazarlık yok al-ver yok"

HÜSEYİN YAYMAN TAKVİM'E KONUŞTU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman etkinlik öncesi Takvim'in sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan ile nasıl tanıştığını ve terörsüz Türkiye sürecini anlatan Yayman, "Bu diğer süreçlerden çok farklı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Takvim'den Ahmet Zeren'e konuştuAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Takvim'den Ahmet Zeren'e konuştu

Yayman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tabi bugün çok önemli bir gün. Hem Türk demokrasi tarihi bakımından çok önemli, AK Parti bakımından çok önemli ve bölgemiz bakımından çok önemli bir faaliyete ev sahipliği yapıyoruz. AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü. Yani artık 25. yaşa geçiyoruz. Türk demokrasi tarihinde 25 yıldır tek başına kesintisiz bir biçimde hükümette olmak çok büyük bir başarıdır. Bu Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek eşsiz bir zaferdir. Dolayısıyla ben AK Parti'miz için bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tebrik ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilk kurulduğu günden itibaren yol ve dava arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum. Ahirete göç eden çok değerli büyüklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN İLE NASIL TANIŞTI
Cumhurbaşkanımızla tanışmam 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kampanyası sırasında... Biz o zaman üniversitede siyasal bilgiler fakültesinde öğrenciydim ve o dönemde denge araştırma şirketi vardı. Hasan Bey... Hasan Bey ile beraber biz İstanbul'da anketler yaptık ve o anketleri yapmanın şöyle bir avantajı oldu. Biz aslında seçimi Cumhurbaşkanımızın kazanacağını çok önceden, bir 15 gün öncesinden artık kamuoyunda netleşmişti. Onun mutluluğu ve heyecanıyla biz de seçimleri birebir canlı yaşadım ve böylesine güzel bir hatıramın olduğunu ifade etmek isterim."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
PKK'nın silah bırakması ve TBMM'de kurulan komisyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yayman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye meselesi aslında AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın nasıl büyük bir lider olduğunun da ispatı. Yani aslında bugünle ilgili ve gelecekle ilgili bir tek bir cümle söyleyebilirim: Tayyip Erdoğan bitti demeden hiçbir şey bitmez. Dolayısıyla AK Parti'yi milliyetçi olmakla eleştirenler, AK Parti'yi başka sözlerle eleştirenler, terörsüz Türkiye hamlesiyle beraber aslında AK Parti hakkındaki bütün ezberlerin bir kez daha yıkıldığını da gördüler. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek lazım: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye meselesi bir millet politikasıdır. Terörsüz Türkiye meselesi bir pazarlık sonucu olan bir mesele değildir. Terörsüz Türkiye meselesi bir al-ver sürecine bağlı bir süreç değildir. Diğer süreçlerden çok farklıdır ve buradaki tek gündem vardır. Komisyonun da gündemi, terörsüz Türkiye'nin de gündemi PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Dolayısıyla bu konuda biz inanıyoruz ki ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyiz, netice alınacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Takvim'den Ahmet Zeren'e konuştuAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Takvim'den Ahmet Zeren'e konuştu

İSRAİL UYARISI
İsrail'in Suriye'yi kaşımasına ilişkin değerlendirmeleri de sorulan Yayman, "Gerçekten dün Dışişleri Bakanımız da ifade etti, burada İsrail'in çok açık bir biçimde istikrarsız bir Suriye istediği muhakkak. Bizim de tavrımız net. Onlar istikrarsız bir Suriye istiyor, biz de istikrarlı ve güvenli bir Suriye istiyoruz diyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti 24üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!AK Parti 24üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: "Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır"
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Takas İstanbul
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Türk Telekom
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez'den SSK,BAĞKUR'a tam isabet tahmin! Ocak 2026'da en düşük 17.170 TL maaş...
Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou'nun heykelini diktiler
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
Trump'tan Putin ile Alaska'da buluşmadan önce Zelenskiy'le görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantı
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! 13 isim adliyeye sevk edildi! Listede kimler var?