PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.

Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

OSİMHEN VE ICARDİ'NİN DURUMLARI BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

SANTRFORDA BARIŞ ALPER OYNAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında ileri uçta kullandığı Barış Alper'i ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da santrfor oynattı. Rakip fileleri 2 kez sarsan ve 1 asist yaparak maça damga vuran Barış Alper'in yarınki mücadelede de en uçta gol arayacak.

NELSSON VE CUESTA OYNAYAMAYACAK

Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞACAK

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

SAHASINDAKİ SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın maça şu 11'le çıkması bekleniyor;

Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: "Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır"
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Takas İstanbul
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Türk Telekom
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez'den SSK,BAĞKUR'a tam isabet tahmin! Ocak 2026'da en düşük 17.170 TL maaş...
Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou'nun heykelini diktiler
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
Trump'tan Putin ile Alaska'da buluşmadan önce Zelenskiy'le görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantı
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! 13 isim adliyeye sevk edildi! Listede kimler var?