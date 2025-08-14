Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi

SANTRFORDA BARIŞ ALPER OYNAYACAK



Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.



Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında ileri uçta kullandığı Barış Alper'i ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da santrfor oynattı. Rakip fileleri 2 kez sarsan ve 1 asist yaparak maça damga vuran Barış Alper'in yarınki mücadelede de en uçta gol arayacak.





NELSSON VE CUESTA OYNAYAMAYACAK



Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.



Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.





TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞACAK



Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.



Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.





SAHASINDAKİ SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ



Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.



Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.



Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.



