PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan ve hakaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan ve hakaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Davayı Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Aydın'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Hüseyin Aydın'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret (AA)CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret (AA)

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

Başkan Erdoğanı hedef alan CHPli Özele soruşturma! AK Partiden peş peşe tepkiBaşkan Erdoğanı hedef alan CHPli Özele soruşturma! AK Partiden peş peşe tepki

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: "Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" | AK Parti Kongre Merkezi'ne geldi
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Takas İstanbul
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e "Murat Kapki ve Mücahit Birinci" yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Türk Telekom
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
İsrail’de ordu ile hükümet birbirine girdi! Ben Gvir ve Katz Genelkurmay Başkanını hedef alıyor
Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou'nun heykelini diktiler
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez'den SSK,BAĞKUR'a tam isabet tahmin! Ocak 2026'da en düşük 17.170 TL maaş...
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi