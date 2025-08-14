Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!

KONU HAKKINDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Bana bu tweetin avukatlarım aracılığıyla söylediğinde Michael RUBİN'ın Türkiye düşmanı olduğunu, bu açıklamayı kınadığımı, hadsiz bir açıklama olarak gördüğümü, seçilmiş ve meşrutiyetini halktan alan halkın teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanımıza karşı alçakça olduğunu ifade eden bir tweet'im avukatım aracılığıyla cevapladım. Bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu şekilde bir tweet atılmış olabilir. Yoksa benimle hiçbir tanışıklığı yoktur, kendisini hayatımda hiç görmedim.
SORULDU: SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA BTK'DAN TEMİN EDİLEN HTS VERİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER NETİCESİNDE AŞAĞIDAKİ TESPİTLERE YER VERİLMİŞTİR.
SÖZ KONUSU TESPİTLERDEN ÖZELLİKLE AŞAĞIDA LİSTEDE YER ALAN ŞAHISLARLA İLETİŞİM SIKLIĞI GÖZE ÇARPMIŞTIR.
KONU HAKKINDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm Faruk Ersan YILMAZ'ın da orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim, ama 11 yıl geçmesi sebebiyle tam hatırlamıyorum.
SORULDU: İstanbul CBS'nin 2025/171234 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Zihni ÇAKIR isimli şahsın vermiş olduğu ihbar evrakının bir kısmında sizinle ilgili olarak; şeklinde iddialar geçtiği anlaşılmıştır. Bahse konu ihbar dilekçesinde belirtilen hususlar ile savunmanızı yapınız.
CEVAP: Bana sormuş olduğunuz Zihni ÇAKIR ile aramda hukuken husumet bulunmaktadır. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/14-15 ve 16 esas numaralı dosyalar incelenirse kendisi ile aramızda husumet görülecektir. Aynı zamanda kendisi FETÖ/PDY kumpas yargılamalarında FETÖ tanığıdır. Buna ilişkin mahkeme kararlarını sunuyorum. Yalan tanıklık yaparak FETÖ terör örgütünün birçok insana kumpas kurmasına sebebiyet vermiştir. İnsanları içeride çürümeye itmiştir. Buna ilişkin dosyayı savcılığınıza sunuyorum. Bu heyetin tamamının ihraç edildiğini de belirtmek isterim. Bu ihbarcı şahsın Galatasaray'dan dolayı da benden husumeti bulunmaktadır. Hasmane tavırla kumpas mahiyetinde bu ihbarda bulunmuştur. FETÖ'nün kumpas tanığı olan birisinin beyanına itibar edilemez. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ile ilgili ihbarda bulunma ve iftirada bulunma hakkımı saklı tutuyorum.
SORULDU: Yine ihbar içinde geçen ve kamuoyunda Halkbank davası olarak bilinen yargılama ile ilgili adı geçen Michael RUBIN isimli şahsın etki ve faaliyetleri ile ilgili bildiklerinizi anlatınız.
CEVAP: Michael RUBIN isimli şahıs hakkında yukarıda bana sorduğunuz soruya verdiğim cevabın tekrarını bu konuya dair bilgim olamayacağını belirtmek istiyorum.
SORULDU: Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alındığınız tarihten sonra "Michael RUBIN" isimli şahsın X hesabından yapmış olduğu paylaşım aşağıda gösterilmiştir.
Konu hakkında savunmanızı yapınız.
SORULDU: Soruşturma dosyası kapsamında BTK'dan temin edilen HTS verileri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir. Söz konusu tespitlerden özellikle aşağıda listedeki şahıslarla iletişim sıklığı göze çarpmıştır.
Bu konuda savunmanızı yapınız.
CEVAP: Bana sormuş olduğunuz kişilerin CMK anlamında mahkumiyet kararı aldığı anlamına gelmez. Mesela Umut BAYCAN beraat etmiştir, meslektaşımızdır. Son on yıllık dönemde devletin bile kimin FETÖ'cü olup olmadığını bilmediği durumda benim görüştüğüm herkesin FETÖ ile irtibatı var ise bilmem mümkün değildir. Dinçer GÖKÇE Halk TV'de gazetecidir. Hakan KARAALI beraat etmiştir. Bahse konu HTS'nin alındığı dönem 11 yıldır, bu uzun bir dönemdir. Bu kadar uzun dönemde bu irtibat sayıları normalin dahi altındadır. Türkiye'de herhangi birini çağırsanız belki daha fazla irtibat çıkacağını düşünmekteyim. Temas ettiğim kişilerin FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığını bilmem mümkün değildir. İsimleri geçen kişilerin çoğunun kamuoyunda bilinen ve haklarında mahkumiyet kararı olmayan kişilerdir. Keza Anayasa Mahkemesinin HTS kayıtlarının suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını belirtmiştir. Buna dair kararın soruşturma dosyasına sunuyoruz.
SORULDU: Savunmanıza eklemek istediğiniz başka bir husus var mıdır?
CEVAP: Her ne kadar bazı yerlerde kötü niyetli olarak gözaltına alındığım gün Londra'ya kaçacağımı ifade eden haber içerikleri olsa da bu iddianın yalan olduğunu söylemek istiyorum. Buna ilişkin fatura ve gidiş-dönüş biletlerimi savcılığınıza sunuyorum. Geçen sene olduğu gibi bu yılda çocuğumun dil okulu için 5 günlük 23.07.2025 tarihinde Londra'ya bilet aldım. Dönüş biletimi de almıştım. Yani benim geri döneceğim belliydi. Bu konudaki algı doğru değildir. Herhangi bir kaçma durumum söz konusu olamaz. 20 yıldır bu ülkede hukukçuyum. 2010 yılından beri herkesin sıcak baktığı FETÖ'nün güçlü olduğu dönemde FETÖ'ye karşı sert bir tavır takınan birisiyim. Tam tersi FETÖ'nün mağduruyum. Yaşadığım süreç telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Bana sadece bir fotoğraftan FETÖ örgütüne yardım etti ve askeri casusluk yaptı demek son derece hakkaniyetsiz ve hukuksuz bir isnat olacaktır. Kaldı ki konu ile ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar vardır. Başka da delil yoktur. Zihni Çakır'ın aramızda husumet ve davalar olması sebebiyle iftiraları bana atmıştır. Böyle bir suçlama ile karşınızda bulunmayı zul görüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, tüm bu gerekçelerle hakkımda herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın salıverilmemi talep ediyorum, aksi halde mesleki faaliyetlerimi yapamayacağıma ve müvekkillerim nezdinde de telafisi mümkün olmayan zarar getirecektir. Suçlama ile ilgili kuvvetli suç şüphesi yoktur. Tutuklama şartları oluşmamıştır, sabit ikametgah sahibiyim, 3 çocuk babasıyım, son olarak bu heyetin kaydedildiği sistemde de İstanbul'da görülecek 30 kişiler arasında benim adımın da olmadığı görülecektir. Keza ayrıntı olarak yukarıda da belirttim. Gürsel TEKİN'in de tweeti ortadadır. Dosyanın mevcut deliller ile isnatın hukuka aykırı olduğu açıktır. Haksız adli kontrol veya koruma tedbiri halinde CMK 141 gereğince tazminat hakkımı saklı tutuyorum. Daha fazla mağdur olmamak için hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum, dedi.