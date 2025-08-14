Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!

Kumpas hakimi Mehmet Ekinci (Takvim.com.tr)



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne dün götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı. EPÖZDEMİR RÜŞVETE ARACILIK ETMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılık Epözdemir'i "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. Hakimlik, Epözdemir hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.

SORULDU: KISA ÖZ GEÇMİŞİNİZİ ANLATINIZ?

CEVAP: 19 yıllık hukukçuyum, aynı zamanda akademisyenim 2024 yılında da doçentlik unvanı aldım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Evliyim, 3 çocuğum var. 19 yıldır serbest avukatlık yapıyorum. SORULDU: ADINIZA KAYITLI KAÇ ADET GSM NUMARASI BULUNMAKTADIR? BU NUMARALAR HANGİLERİDİR VE KİMLER TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR? AYRICA BAŞKASININ ADINA KAYITLI OLUP SİZİN TARAFINIZDAN KULLANILAN NUMARA VAR MIDIR? AÇIKLAYINIZ.



CEVAP: 0532 6** ** ** numaralı hat benim adıma kayıtlıdır, bu hattı ben kullanmaktayım. Onun dışında eşim ve çocuklarımın kullandığı gsm hatları da benim üzerime kayıtlıdır. SORULDU: FETÖ/PDY SILAHLı TERÖR ÖRGÜTÜ VE FAALİYETLERİ İLE HERHANGİ BİR İLTİSAKINIZ VEYA İRTİBATINIZ VAR MIDIR?

CEVAP: Kesinlikle yoktur. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün en güçlü olduğu 2010 yılı döneminde açık bir şekilde referanduma karşı İstanbul Barosunda 200 avukat ile birlikte hayır dedik. Buna ilişkin gazete örneğini dosyanıza ibraz ediyorum. Yine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kumpaslarından mağdur olan kişilerin avukatlığını yapmış birisiyim. Bunlara ilişkin sert bir şekilde savunmalarımı yaptığıma dair duruşma tutanaklarını soruşturma dosyanıza ibraz ediyorum. Yine ek 3 olarak sunduğum sorgu zaptında yargılama esnasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili nasıl ifade kullandığımı göreceksiniz. Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı çalışmalarım sebebiyle FETÖ'cü savcılar tarafından şikayet edildiğime ve hakkımda tutanak tutulup soruşturma başlatıldığına dair evrakları sunuyorum. Ayrıca içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde NTV televizyon kanalında hain darbe girişimine karşı söylemlerimin ve darbeyi icra edenlerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup kişiler olduğunu açıkça anlattığım yayın kaydı bulunan flash belleği Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunuyorum. Ben hain terör örgütüne karşı en sert görüşte bulunan birisiyim, tüm kamuoyu bu durumu bilir. Bu sorunun karşısında muhatap olarak karşınızda bulunmayı zul addederim. SORULDU: BU GÜNE KADAR HERHANGİ BİR YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ İLE BAĞLANTINIZ OLDU MU?

CEVAP: Ben yerli ve milli bir insanım. Herhangi bir yabancı istihbarat servisi ile bağlantım olamaz. Kimse de benimle bağlantıya geçmeye cesaret edemez. SORULDU: MICHAEL ALLAN RUBIN İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.

CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hiçbir araya gelmedim. Hiçbir ilgim alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bunun dışında bu şahsın Twitter hesabından yaptığı ''Gülen'in Çocukları....'' şeklindeki bir tweetine cevap olarak '' Gülen'in çocukları değil Fetullah Terör Örgütü Üyeleri'' şeklinde cevap vererek söylemlerini sert bir şekilde kınadım ve Türkiye düşmanı olduğunu, ifadelerinin hadsiz ve alçakça olduğunu ifade ettim.

Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr arşiv) SORULDU: DAN ARBELL İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.

CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgim alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bu şahsın TRT World isimli kanalda 7 yıl boyunca program yaptığını gördüm. Dolayısıyla istihbarat servisi ile irtibat ve iltisaklı olarak adlandırılan bu şahsı benim bilmem hayatın olağan akışına aykırıdır. Şahsın program yaptığına ilişkin ek11 isimli dokümanı dosyanıza sunuyorum. Ayrıca Fatih ALTAYLI isimli şahıs ile yaptığım programda ifadelerim nedeniyle Türkiye'de yaşayan Yahudiler sosyal medya üzerinden beni anti-semitizm ile suçlayıp karalama kampanyası yürüttüler. SORULDU: HEATHER FIONA HURBURT İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.

CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgim alakam yoktur. Bu şahsın halen kim olduğunu bilmiyorum. SORULDU: 2024 YILI SONLARINDA ULUSAL BASINDA YER ALAN BİR FOTOĞRAFTA BAZI YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İFADE EDİLEN KİŞİLERLE BİR YEMEKTE BULUŞTUĞUNUZ GÖRÜLMEKTEDİR.

CEVAP: Öncelikle söz konusu fotoğraf ile ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınızın 2025/2096 ihbar numaralı dosyası üzerinden araştırma yapılmış, Savcılığınız aynı fotoğraf sebebiyle soruşturma yapmaya bile gerek görmemiştir. İddiaları genel, soyut bulmuştur. Buna ilişkin kararı soruşturma dosyanıza sunuyorum. Gürsel TEKİN'in vekaletnameli avukatıyım. Bu vekaletnameyi dosyanıza ibraz ediyorum. Bahse konu fotoğrafın hikayesi şu şekildedir; Tam hatırlamamakla birlikte Gürsel TEKİN benimle iletişime geçti, bana yurt dışından bir heyet geldiğini, heyet ile yemek yiyeceklerini, bu yemekte kardeşimin nişanlısı Aylin EPÖZDEMİR'in çeviri yapıp yapamayacağını sordu. Aylin o dönem Bahçeşehir Koleji'nde İngilizce öğretmenliği yapmaktaydı. Gürsel TEKİN müvekkilimdir, ailecek de görüşürüz. Aile dostumdur. Kendisi o dönem kardeşimin nişanlısını bilmektedir. O sebeple benden böyle bir şey istedi. Neden kardeşimi ya da doğrudan Aylin'i aramayıp beni aradığı sorusuna ise şöyle cevap verebilirim; Gürsel Bey kardeşimi ve Aylin'i yakından tanımaz. O yüzden benden rica etti. Gürsel TEKİN'in bunu beni arayarak mı yoksa yüz yüze mi sordugunu üzerinden 11 yıl geçmesi sebebiyle hatırlamıyorum. Söz konusu yemekte Yurter ÖZCAN gibi bir siyasi partinin ABD temsilcisi olan bir kişi varken neden çeviri olarak birine ihtiyaç duyulduğunu ben bilmiyorum. Gürsel Bey benden böyle bir şey isteyince Aylin ile iletişime geçtim. O da kabul etti. Ancak ben Aylin'in kardeşimin nişanlısı olması sebebiyle tek başına böyle bir yemeğe katılmasını istemedim. Bu yüzden Gürsel TEKİN'e bunu izah ederek bizzat kendim getireceğim dedim. Bu sebeple ben de o yemeğe katılmış oldum. Keza Gürsel TEKİN de 26/11/2024 tarihinde bu konu ile ilgili bir tweet atarak savunmamı teyit etmiştir. Bu tweete ilişkin görüntüyü soruşturma dosyanıza sunuyorum. Oraya saat kaçta gittiğimizi hatırlamıyorum. Yine bu heyetle birlikte beraber mi mekâna geçtik, yoksa sonradan biz mi dahil olduk onu da hatırlamıyorum. Emin olamamakla birlikte gittiğimizde onların orada oturduklarını hatırlar gibiyim. Oraya geldiğimizde Gürsel TEKİN ile selamlaştım, yine orada bulunan Türklere merhaba dedim. Bana sormuş olduğunuz yabancı şahıslarla herhangi bir iletişim kurmadım, İngilizce olarak merhaba demiş olabilirim. O dönem İngilizcem çok iyi değildi. Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir. Tam hatırlamamakla birlikte daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dakika belki 1 saat kadar oturduk sonra da kalktık. Erken kalktığımıza eminim. Orada bulunduğumuz süre zarfında Aylin hiç çeviri yapmadı, Yurter ÖZCAN'ın orada olması sebebiyle buna gerek kalmadı. Bütün çevirileri de o yaptı, irtibatı o kurdu. Yani oraya gittiğimde aslında bize gerek olmadığını anladım. Neden çağrıldığımı anlayamadım. Ki ben zaten orada kimlerin olduğunu bilmiyordum. CHP Genel Sekreteri sıfatıyla Gürsel TEKİN'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Orada söz konusu heyet ile hiçbir temas kurmadım, şahit olduğum hiçbir konuşma olmadı. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey. Ben masanın sonundaydım. Herhangi bir bilgi ve belge alışverişine dair şahit olduğum bir durum olmadı. Ayrıca ifade etmem gereken şöyle bir husus var. NSD/Fara isimli (ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Dairesi / Yabancı Temsilciler Kayıt Listesi) sistem tarafından akredite edilmiş ve resmi olarak Türkiye'ye gelmiştir. Bu heyet 20'si ile 26'sı arasında Türkiye'de birçok kişi ile temas sağlamıştır. Bu programı da söz konusu sistemde kayıtlıdır. Bu evrakı Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunuyorum. İnceleyip göreceğiniz üzere benimle bir temas yoktur. 21 Hazirandaki programda Gürsel TEKİN ile adı geçmiştir. Bu da heyetle benim herhangi bir irtibatım olmadığını kanıtlamaktadır. Bu heyet aynı gün ve tarihten önce ve sonra birçok kişiyle görüşmüştür. Hatta aynı gün görüştüğü isimlerden Faruk ECZACIBAŞI da bulunmaktadır. Bu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Sistemde kayıtlı olduğu için bu heyetle görüşen kişiler Türk Gazeteciler, İş İnsanları ve diplomatlar, Murat GÜRKAN, Kemal KILIÇDAROĞLU, Faruk LOGOĞLU, Faik ÖZTIRAK, Bülent KUSOĞLU ile görüştüğü anlaşılmaktadır. O hafta boyunca onlarca kişi ile görüşülmüşken bu husus sadece bana sorulmaktadır. Neden sadece şüpheli benim ve ben gözaltına alındım. SORULDU: SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA BTK'DAN TEMİN EDİLEN HTS VERİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER NETİCESİNDE 21/06/2014 TARİHİNDE KULLANIMIMIZDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 5326142929 NUMARALI GSM HATTININ "SU ADA" İSİMLİ KONUMA OLAN UZAKLIĞINI GÖSTERİR TABLO AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.