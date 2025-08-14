PODCAST CANLI YAYIN

Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!

"Rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarına ilişkin verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.  Takvim.com.tr'nin Kasım 2024'te gündeme getirdiği "CHP-CIA-MOSSAD masası" fotoğrafı sorulan Epözdemir'in mekanda 25 dakika kaldığını iddia etse de baz kayıtları Su Ada'a yaklaşık 2,5 saat kaldığı gerçeğini ortaya çıkardı. İfadesinde bu duruma kılıf hazırlayan Epözdemir, mekanda gördüğü bir meslektaşıyla oturduğunu ancak olayı tam hatırlamadığını iddia etti. Epözdemir'in en sık görüştüğü kişiler arasında Fenerbahçe ve Türk futboluna kurulan kumpas davasının FETÖ'cü hakimi Mehmet Ekinci olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarına ilişkin verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Ayağı CIAsal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHPye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?Ayağı CIAsal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHPye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?

TAKVİM'İN GÜNDEME GETİRDİĞİ FOTOĞRAF SORULDU
Savcılık ifadesinde Epözdemir'e Takvim.com.tr'nin Kasım 2024'te gündeme getirdiği "CHP-CIA-MOSSAD masası" fotoğrafı soruldu. Kardeşinin nişanlısının Gürsel Tekin tarafından çeviri yapması için davet edildiğini ancak görüşmede CHP'li Yurter Özcan bulunduğu için buna ihtiyaç kalmadığını iddia eden Epözdemir, "Bütün çevirileri de o yaptı, irtibatı o kurdu. Yani oraya gittiğimde aslında bize gerek olmadığını anladım." ifadelerini kullandı.

25 DAKİKA DEDİ 2,5 SAAT KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Masada 25 dakika kaldığını belirten ancak yaklaşık 2,5 saat aynı bölgede bulunduğu baz kayıtları ile tespit edine Epözdemir, Su Ada'da meslektaşı ve ağabeyi Faruk Ersan Yılmaz'ı gördüğünü iddia etti. Yılmaz'ı gördüğünü belirten Epözdemir, "Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim, ama 11 yıl geçmesi sebebiyle tam hatırlamıyorum." dedi.

En çok temas kurduğu isim Mehmet Ekinci (Takvim.com.tr)En çok temas kurduğu isim Mehmet Ekinci (Takvim.com.tr)


EN ÇOK TEMASTA OLDUĞU FETÖ'CÜ
Epözdemir'in en sık görüştüğü 24 kişi arasında Fenerbahçe ve Türk futboluna kurulan kumpas davasının FETÖ'cü hakimi Mehmet Ekinci olduğu belirlendi.

Kumpas hakimi Mehmet Ekinci (Takvim.com.tr)Kumpas hakimi Mehmet Ekinci (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne dün götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.

EPÖZDEMİR RÜŞVETE ARACILIK ETMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Savcılık Epözdemir'i "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Epözdemir hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.

Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr) Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr)

İşte Epözdemir'in savıcılık ifadesi:

SORULDU: KISA ÖZ GEÇMİŞİNİZİ ANLATINIZ?
CEVAP: 19 yıllık hukukçuyum, aynı zamanda akademisyenim 2024 yılında da doçentlik unvanı aldım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Evliyim, 3 çocuğum var. 19 yıldır serbest avukatlık yapıyorum.

SORULDU: ADINIZA KAYITLI KAÇ ADET GSM NUMARASI BULUNMAKTADIR? BU NUMARALAR HANGİLERİDİR VE KİMLER TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR? AYRICA BAŞKASININ ADINA KAYITLI OLUP SİZİN TARAFINIZDAN KULLANILAN NUMARA VAR MIDIR? AÇIKLAYINIZ.

CEVAP: 0532 6** ** ** numaralı hat benim adıma kayıtlıdır, bu hattı ben kullanmaktayım. Onun dışında eşim ve çocuklarımın kullandığı gsm hatları da benim üzerime kayıtlıdır.

SORULDU: FETÖ/PDY SILAHLı TERÖR ÖRGÜTÜ VE FAALİYETLERİ İLE HERHANGİ BİR İLTİSAKINIZ VEYA İRTİBATINIZ VAR MIDIR?
CEVAP: Kesinlikle yoktur. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün en güçlü olduğu 2010 yılı döneminde açık bir şekilde referanduma karşı İstanbul Barosunda 200 avukat ile birlikte hayır dedik. Buna ilişkin gazete örneğini dosyanıza ibraz ediyorum. Yine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kumpaslarından mağdur olan kişilerin avukatlığını yapmış birisiyim. Bunlara ilişkin sert bir şekilde savunmalarımı yaptığıma dair duruşma tutanaklarını soruşturma dosyanıza ibraz ediyorum. Yine ek 3 olarak sunduğum sorgu zaptında yargılama esnasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili nasıl ifade kullandığımı göreceksiniz. Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı çalışmalarım sebebiyle FETÖ'cü savcılar tarafından şikayet edildiğime ve hakkımda tutanak tutulup soruşturma başlatıldığına dair evrakları sunuyorum. Ayrıca içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde NTV televizyon kanalında hain darbe girişimine karşı söylemlerimin ve darbeyi icra edenlerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup kişiler olduğunu açıkça anlattığım yayın kaydı bulunan flash belleği Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunuyorum. Ben hain terör örgütüne karşı en sert görüşte bulunan birisiyim, tüm kamuoyu bu durumu bilir. Bu sorunun karşısında muhatap olarak karşınızda bulunmayı zul addederim.

SORULDU: BU GÜNE KADAR HERHANGİ BİR YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ İLE BAĞLANTINIZ OLDU MU?
CEVAP: Ben yerli ve milli bir insanım. Herhangi bir yabancı istihbarat servisi ile bağlantım olamaz. Kimse de benimle bağlantıya geçmeye cesaret edemez.

SORULDU: MICHAEL ALLAN RUBIN İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.
CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hiçbir araya gelmedim. Hiçbir ilgim alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bunun dışında bu şahsın Twitter hesabından yaptığı ''Gülen'in Çocukları....'' şeklindeki bir tweetine cevap olarak '' Gülen'in çocukları değil Fetullah Terör Örgütü Üyeleri'' şeklinde cevap vererek söylemlerini sert bir şekilde kınadım ve Türkiye düşmanı olduğunu, ifadelerinin hadsiz ve alçakça olduğunu ifade ettim.

Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr arşiv)Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr arşiv)

SORULDU: DAN ARBELL İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.
CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgim alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bu şahsın TRT World isimli kanalda 7 yıl boyunca program yaptığını gördüm. Dolayısıyla istihbarat servisi ile irtibat ve iltisaklı olarak adlandırılan bu şahsı benim bilmem hayatın olağan akışına aykırıdır. Şahsın program yaptığına ilişkin ek11 isimli dokümanı dosyanıza sunuyorum. Ayrıca Fatih ALTAYLI isimli şahıs ile yaptığım programda ifadelerim nedeniyle Türkiye'de yaşayan Yahudiler sosyal medya üzerinden beni anti-semitizm ile suçlayıp karalama kampanyası yürüttüler.

SORULDU: HEATHER FIONA HURBURT İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.
CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgim alakam yoktur. Bu şahsın halen kim olduğunu bilmiyorum.

SORULDU: 2024 YILI SONLARINDA ULUSAL BASINDA YER ALAN BİR FOTOĞRAFTA BAZI YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İFADE EDİLEN KİŞİLERLE BİR YEMEKTE BULUŞTUĞUNUZ GÖRÜLMEKTEDİR.

Rezan Epözdemir'e sorulan yemeğin fotoğrafı (Takvim.com.tr)Rezan Epözdemir'e sorulan yemeğin fotoğrafı (Takvim.com.tr)

SÖZ KONUSU BULUŞMA KİM TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ? BULUNMA NEDENİNİZ NEDİR? GÖRÜŞMENİN KONUSU NEYDİ? BU GÖRÜŞMEDE BİLGİ/BELGE ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?
CEVAP: Öncelikle söz konusu fotoğraf ile ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınızın 2025/2096 ihbar numaralı dosyası üzerinden araştırma yapılmış, Savcılığınız aynı fotoğraf sebebiyle soruşturma yapmaya bile gerek görmemiştir. İddiaları genel, soyut bulmuştur. Buna ilişkin kararı soruşturma dosyanıza sunuyorum. Gürsel TEKİN'in vekaletnameli avukatıyım. Bu vekaletnameyi dosyanıza ibraz ediyorum. Bahse konu fotoğrafın hikayesi şu şekildedir; Tam hatırlamamakla birlikte Gürsel TEKİN benimle iletişime geçti, bana yurt dışından bir heyet geldiğini, heyet ile yemek yiyeceklerini, bu yemekte kardeşimin nişanlısı Aylin EPÖZDEMİR'in çeviri yapıp yapamayacağını sordu. Aylin o dönem Bahçeşehir Koleji'nde İngilizce öğretmenliği yapmaktaydı. Gürsel TEKİN müvekkilimdir, ailecek de görüşürüz. Aile dostumdur. Kendisi o dönem kardeşimin nişanlısını bilmektedir. O sebeple benden böyle bir şey istedi. Neden kardeşimi ya da doğrudan Aylin'i aramayıp beni aradığı sorusuna ise şöyle cevap verebilirim; Gürsel Bey kardeşimi ve Aylin'i yakından tanımaz. O yüzden benden rica etti. Gürsel TEKİN'in bunu beni arayarak mı yoksa yüz yüze mi sordugunu üzerinden 11 yıl geçmesi sebebiyle hatırlamıyorum. Söz konusu yemekte Yurter ÖZCAN gibi bir siyasi partinin ABD temsilcisi olan bir kişi varken neden çeviri olarak birine ihtiyaç duyulduğunu ben bilmiyorum. Gürsel Bey benden böyle bir şey isteyince Aylin ile iletişime geçtim. O da kabul etti. Ancak ben Aylin'in kardeşimin nişanlısı olması sebebiyle tek başına böyle bir yemeğe katılmasını istemedim. Bu yüzden Gürsel TEKİN'e bunu izah ederek bizzat kendim getireceğim dedim. Bu sebeple ben de o yemeğe katılmış oldum.

Keza Gürsel TEKİN de 26/11/2024 tarihinde bu konu ile ilgili bir tweet atarak savunmamı teyit etmiştir. Bu tweete ilişkin görüntüyü soruşturma dosyanıza sunuyorum. Oraya saat kaçta gittiğimizi hatırlamıyorum. Yine bu heyetle birlikte beraber mi mekâna geçtik, yoksa sonradan biz mi dahil olduk onu da hatırlamıyorum. Emin olamamakla birlikte gittiğimizde onların orada oturduklarını hatırlar gibiyim. Oraya geldiğimizde Gürsel TEKİN ile selamlaştım, yine orada bulunan Türklere merhaba dedim. Bana sormuş olduğunuz yabancı şahıslarla herhangi bir iletişim kurmadım, İngilizce olarak merhaba demiş olabilirim. O dönem İngilizcem çok iyi değildi. Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir. Tam hatırlamamakla birlikte daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dakika belki 1 saat kadar oturduk sonra da kalktık. Erken kalktığımıza eminim. Orada bulunduğumuz süre zarfında Aylin hiç çeviri yapmadı, Yurter ÖZCAN'ın orada olması sebebiyle buna gerek kalmadı. Bütün çevirileri de o yaptı, irtibatı o kurdu. Yani oraya gittiğimde aslında bize gerek olmadığını anladım. Neden çağrıldığımı anlayamadım. Ki ben zaten orada kimlerin olduğunu bilmiyordum. CHP Genel Sekreteri sıfatıyla Gürsel TEKİN'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Orada söz konusu heyet ile hiçbir temas kurmadım, şahit olduğum hiçbir konuşma olmadı. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey. Ben masanın sonundaydım. Herhangi bir bilgi ve belge alışverişine dair şahit olduğum bir durum olmadı. Ayrıca ifade etmem gereken şöyle bir husus var. NSD/Fara isimli (ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Dairesi / Yabancı Temsilciler Kayıt Listesi) sistem tarafından akredite edilmiş ve resmi olarak Türkiye'ye gelmiştir. Bu heyet 20'si ile 26'sı arasında Türkiye'de birçok kişi ile temas sağlamıştır. Bu programı da söz konusu sistemde kayıtlıdır. Bu evrakı Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunuyorum. İnceleyip göreceğiniz üzere benimle bir temas yoktur. 21 Hazirandaki programda Gürsel TEKİN ile adı geçmiştir. Bu da heyetle benim herhangi bir irtibatım olmadığını kanıtlamaktadır. Bu heyet aynı gün ve tarihten önce ve sonra birçok kişiyle görüşmüştür. Hatta aynı gün görüştüğü isimlerden Faruk ECZACIBAŞI da bulunmaktadır. Bu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Sistemde kayıtlı olduğu için bu heyetle görüşen kişiler Türk Gazeteciler, İş İnsanları ve diplomatlar, Murat GÜRKAN, Kemal KILIÇDAROĞLU, Faruk LOGOĞLU, Faik ÖZTIRAK, Bülent KUSOĞLU ile görüştüğü anlaşılmaktadır. O hafta boyunca onlarca kişi ile görüşülmüşken bu husus sadece bana sorulmaktadır. Neden sadece şüpheli benim ve ben gözaltına alındım.

SORULDU: SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA BTK'DAN TEMİN EDİLEN HTS VERİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER NETİCESİNDE 21/06/2014 TARİHİNDE KULLANIMIMIZDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 5326142929 NUMARALI GSM HATTININ "SU ADA" İSİMLİ KONUMA OLAN UZAKLIĞINI GÖSTERİR TABLO AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

İrtibatta olduğu numaralar (Takvim.com.tr)İrtibatta olduğu numaralar (Takvim.com.tr)

KONU HAKKINDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekânda meslektaşım olan aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm Faruk Ersan YILMAZ'ın da orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim, ama 11 yıl geçmesi sebebiyle tam hatırlamıyorum.

SORULDU: İSTANBUL CBS'NİN 2025/171234 SAYILI SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA ZİHNİ ÇAKIR İSİMLİ ŞAHISIN VERMİŞ OLDUĞU İHBAR EVRAKININ BİR KISMINDA SİZİNLE İLGİLİ OLARAK;

şeklinde İDDİALAR GEÇTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR. BAHSE KONU İHBAR DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR İLE SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Bana sormuş olduğunuz Zihni ÇAKIR ile aramda hukuken husumet bulunmaktadır. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/14-15 ve 16 esas numaralı dosyalar incelenirse kendisi ile aramızda husumet görülecektir. Aynı zamanda kendisi FETÖ/PDY kumpas yargılamalarında fetö tanığıdır. Buna ilişkin mahkeme kararlarını sunuyorum. Yalan tanıklık yaparak fetö terör örgütünün birçok insana kumpas kurmasına sebebiyet vermiştir. İnsanları içeride çürümeye itmiştir. Buna ilişkin dosyayı savcılığınıza sunuyorum. Bu heyetin tamamının ihraç edildiğini de belirtmek isterim. Bu ihbarcı şahsın Galatasaray'dan dolayı da benden husumeti bulunmaktadır. Hasmane tavırla kumpas mahiyetinde bu ihbarda bulunmuştur. Fetönün kumpas tanığı olan birisinin beyanına itibar edilemez. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ile ilgili ihbarda bulunma ve iftirada bulunma hakkımı saklı tutuyorum.

SORULDU: YİNE İHBAR İÇERİĞİNDE GEÇEN VE KAMOYUNDA HALKBANK DAVASI OLARAK BİLİNEN YARGILAMA İLE İLGİLİ ADI GEÇEN MICHAEL RUBİN İSİMLİ ŞAHISIN ETKİ VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.
CEVAP: MICHAEL RUBİN isimli şahıs hakkında yukarıda bana sorduğunuz soruya verdiğim cevabın tekrarla bu konuya dair bilgimin olamayacağını belirtmek istiyorum.

SORULDU: CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZCA GÖZALTINA ALINDIĞINIZ TARİHTEN SONRA "MICHAEL RUBİN" İSİMLİ ŞAHISIN X HESABINDAN YAPMIŞ OLDUĞU PAYLAŞIM AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

İhanetin CIAsal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubinden geldi: Erdoğan Gülencileri hapse atıyorİhanetin CIAsal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubinden geldi: Erdoğan Gülencileri hapse atıyor

KONU HAKKINDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Bana bu tweetin avukatlarım aracılığıyla söylediğinde Michael RUBİN'ın Türkiye düşmanı olduğunu, bu açıklamayı kınadığımı, hadsiz bir açıklama olarak gördüğümü, seçilmiş ve meşrutiyetini halktan alan halkın teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanımıza karşı alçakça olduğunu ifade eden bir tweet'im avukatım aracılığıyla cevapladım. Bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu şekilde bir tweet atılmış olabilir. Yoksa benimle hiçbir tanışıklığı yoktur, kendisini hayatımda hiç görmedim.

SORULDU: SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA BTK'DAN TEMİN EDİLEN HTS VERİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER NETİCESİNDE AŞAĞIDAKİ TESPİTLERE YER VERİLMİŞTİR.




SÖZ KONUSU TESPİTLERDEN ÖZELLİKLE AŞAĞIDA LİSTEDE YER ALAN ŞAHISLARLA İLETİŞİM SIKLIĞI GÖZE ÇARPMIŞTIR.



KONU HAKKINDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm Faruk Ersan YILMAZ'ın da orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim, ama 11 yıl geçmesi sebebiyle tam hatırlamıyorum.

SORULDU: İstanbul CBS'nin 2025/171234 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Zihni ÇAKIR isimli şahsın vermiş olduğu ihbar evrakının bir kısmında sizinle ilgili olarak; şeklinde iddialar geçtiği anlaşılmıştır. Bahse konu ihbar dilekçesinde belirtilen hususlar ile savunmanızı yapınız.

CEVAP: Bana sormuş olduğunuz Zihni ÇAKIR ile aramda hukuken husumet bulunmaktadır. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/14-15 ve 16 esas numaralı dosyalar incelenirse kendisi ile aramızda husumet görülecektir. Aynı zamanda kendisi FETÖ/PDY kumpas yargılamalarında FETÖ tanığıdır. Buna ilişkin mahkeme kararlarını sunuyorum. Yalan tanıklık yaparak FETÖ terör örgütünün birçok insana kumpas kurmasına sebebiyet vermiştir. İnsanları içeride çürümeye itmiştir. Buna ilişkin dosyayı savcılığınıza sunuyorum. Bu heyetin tamamının ihraç edildiğini de belirtmek isterim. Bu ihbarcı şahsın Galatasaray'dan dolayı da benden husumeti bulunmaktadır. Hasmane tavırla kumpas mahiyetinde bu ihbarda bulunmuştur. FETÖ'nün kumpas tanığı olan birisinin beyanına itibar edilemez. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ile ilgili ihbarda bulunma ve iftirada bulunma hakkımı saklı tutuyorum.

SORULDU: Yine ihbar içinde geçen ve kamuoyunda Halkbank davası olarak bilinen yargılama ile ilgili adı geçen Michael RUBIN isimli şahsın etki ve faaliyetleri ile ilgili bildiklerinizi anlatınız.

CEVAP: Michael RUBIN isimli şahıs hakkında yukarıda bana sorduğunuz soruya verdiğim cevabın tekrarını bu konuya dair bilgim olamayacağını belirtmek istiyorum.

SORULDU: Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alındığınız tarihten sonra "Michael RUBIN" isimli şahsın X hesabından yapmış olduğu paylaşım aşağıda gösterilmiştir.
Konu hakkında savunmanızı yapınız.

CEVAP: Bana bu tweetin avukatlarım aracılığıyla söylediklerinde Michael RUBIN'ın Türkiye düşmanı olduğunu, bu açıklamayı kınadığımı, hadsiz bir açıklama olarak gördüğümü, seçilmiş ve meşrutiyetini halktan alan halkın teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanımıza karşı alçakça olduğunu ifade eden bir tweet'imin avukatım aracılığıyla cevapladım. Bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu şekilde bir tweet atılmış olabilir. Yoksa benimle hiçbir tanışıklığı yoktur, kendisini hayatımda hiç görmedim.

SORULDU: Soruşturma dosyası kapsamında BTK'dan temin edilen HTS verileri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir. Söz konusu tespitlerden özellikle aşağıda listedeki şahıslarla iletişim sıklığı göze çarpmıştır.
Bu konuda savunmanızı yapınız.

CEVAP: Bana sormuş olduğunuz kişilerin CMK anlamında mahkumiyet kararı aldığı anlamına gelmez. Mesela Umut BAYCAN beraat etmiştir, meslektaşımızdır. Son on yıllık dönemde devletin bile kimin FETÖ'cü olup olmadığını bilmediği durumda benim görüştüğüm herkesin FETÖ ile irtibatı var ise bilmem mümkün değildir. Dinçer GÖKÇE Halk TV'de gazetecidir. Hakan KARAALI beraat etmiştir. Bahse konu HTS'nin alındığı dönem 11 yıldır, bu uzun bir dönemdir. Bu kadar uzun dönemde bu irtibat sayıları normalin dahi altındadır. Türkiye'de herhangi birini çağırsanız belki daha fazla irtibat çıkacağını düşünmekteyim. Temas ettiğim kişilerin FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığını bilmem mümkün değildir. İsimleri geçen kişilerin çoğunun kamuoyunda bilinen ve haklarında mahkumiyet kararı olmayan kişilerdir. Keza Anayasa Mahkemesinin HTS kayıtlarının suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını belirtmiştir. Buna dair kararın soruşturma dosyasına sunuyoruz.

SORULDU: Savunmanıza eklemek istediğiniz başka bir husus var mıdır?

CEVAP: Her ne kadar bazı yerlerde kötü niyetli olarak gözaltına alındığım gün Londra'ya kaçacağımı ifade eden haber içerikleri olsa da bu iddianın yalan olduğunu söylemek istiyorum. Buna ilişkin fatura ve gidiş-dönüş biletlerimi savcılığınıza sunuyorum. Geçen sene olduğu gibi bu yılda çocuğumun dil okulu için 5 günlük 23.07.2025 tarihinde Londra'ya bilet aldım. Dönüş biletimi de almıştım. Yani benim geri döneceğim belliydi. Bu konudaki algı doğru değildir. Herhangi bir kaçma durumum söz konusu olamaz. 20 yıldır bu ülkede hukukçuyum. 2010 yılından beri herkesin sıcak baktığı FETÖ'nün güçlü olduğu dönemde FETÖ'ye karşı sert bir tavır takınan birisiyim. Tam tersi FETÖ'nün mağduruyum. Yaşadığım süreç telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Bana sadece bir fotoğraftan FETÖ örgütüne yardım etti ve askeri casusluk yaptı demek son derece hakkaniyetsiz ve hukuksuz bir isnat olacaktır. Kaldı ki konu ile ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar vardır. Başka da delil yoktur. Zihni Çakır'ın aramızda husumet ve davalar olması sebebiyle iftiraları bana atmıştır. Böyle bir suçlama ile karşınızda bulunmayı zul görüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, tüm bu gerekçelerle hakkımda herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın salıverilmemi talep ediyorum, aksi halde mesleki faaliyetlerimi yapamayacağıma ve müvekkillerim nezdinde de telafisi mümkün olmayan zarar getirecektir. Suçlama ile ilgili kuvvetli suç şüphesi yoktur. Tutuklama şartları oluşmamıştır, sabit ikametgah sahibiyim, 3 çocuk babasıyım, son olarak bu heyetin kaydedildiği sistemde de İstanbul'da görülecek 30 kişiler arasında benim adımın da olmadığı görülecektir. Keza ayrıntı olarak yukarıda da belirttim. Gürsel TEKİN'in de tweeti ortadadır. Dosyanın mevcut deliller ile isnatın hukuka aykırı olduğu açıktır. Haksız adli kontrol veya koruma tedbiri halinde CMK 141 gereğince tazminat hakkımı saklı tutuyorum. Daha fazla mağdur olmamak için hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum, dedi.

Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladıAvukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı

