Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi

MUHTEMEL RAKİPLER Beşiktaş 'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar, play-off turunda Kazakistan'ın Astana takımı ile İsviçre'nin Lausanne takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?



Kara Kartal, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

Siyah beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.