Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Beşiktaş, deplasmanda farklı yendiği St. Patricks ile kozlarını bu kez Dolmabahçe'de paylaşacak. Teknik direktör Ole Gunner Solskjaer, sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen Kartal, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

AVRUPA KUPALARINDA 256. MAÇ

Siyah beyazlılar, St. Patrick's ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 255 mücadelede 96 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı.

Rakip fileleri 344 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 391 gole engel olamadı.

EKSİK YOK

Siyah beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar, play-off turunda Kazakistan'ın Astana takımı ile İsviçre'nin Lausanne takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Kara Kartal, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

Siyah beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa Silva, Muçı, Abraham

ST. PATRICK'S: Anang, Grıvostı, Mcclelland, Mclaughlın, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Baggley, Melıa

