Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen Kartal, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.
AVRUPA KUPALARINDA 256. MAÇ
Siyah beyazlılar, St. Patrick's ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 255 mücadelede 96 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı.
Rakip fileleri 344 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 391 gole engel olamadı.
EKSİK YOK
Siyah beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.