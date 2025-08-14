PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak

AK Parti, 24. kuruluş yıl dönümünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı özel bir etkinlikle kutladı. Genel Merkez’de gerçekleşen törende, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Takvim.com.tr’ye yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge yeni bir dönemin başlangıcı olacak" diyerek sabotajlara karşı uyarıda bulundu.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliği Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren anlık takip etti. Takvim'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşarak "sabotaj" uyarısı yaptı.

AK Partili Akbaşoğlu şunları söyledi:

Şimdi, meclisimiz siyasetin merkezi ve Milli Birlik Kardeşlik ve demokrasi Komisyonumuz. Orada bütün toplum kesimlerinin temsilcisi olan partilerin bir araya gelmesiyle kendi çalışma usul ve esaslarını meclis başkanımızın riyasetinde kendileri belirlediler ve bir yol haritası ortaya koydular. Bunu adım adım, gerçekleştirmiş oldukları toplantılarla hayata geçiriyorlar.

Tabii, terörsüz Türkiye bizim asıl hedefimiz. Burada 86 milyonun kardeşliği, birlik ve beraberliği ve buradan hareketle büyük ve güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılı mottosuyla hem bölgesel bir güç hem de küresel bir aktör olarak tarih sahnesinde yerini tekrar alması, Türküyle Kürdüyle Arabıyla, Alevisiyle Sünnisiyle hem terörsüz Türkiye'nin hem terörsüz bölgenin gerçekleştirilebilir olması gerçekten insanlık tarihi açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu münasebetle terörsüz Türkiye içeride kardeşliğin, dayanışmanın, kucaklaşmanın bir sembolü, olarak karşımıza çıkıyor.

SABOTAJLARA DİKKAT
Sürece ilişkin sosyal medyada yapılan dezenformasyonlara ilişkin de konuşan Akbaşoğlu şunları söyledi:

"Bu konuda resmi olarak hakikaten Meclis Başkanımızın, bu konudaki açıklamalarını dikkate almak gerekir. Komisyonun bu konudaki çalışma usul ve esasları çerçevesindeki o ana nirengi noktalarına dikkat etmek gerekir. Dedikoduyla veya süreci sabote etmeye dönük birtakım yaklaşımlara kulak asmamak gerekir. Burada tabii ki içeriden de dışarıdan da malesef bu süreci sabote etmek, Türkiye'ye çelme takmak, kardeşliğin önüne engel teşkil etmek isteyenler mutlaka geçmişte olduğu gibi tekrar olacaktır ama biz bunu birlik ve beraberliğimizle aşmak durumundayız. Ne diyor Akif 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.'"

