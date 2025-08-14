Kremlin, Trump ile Putin'in yarın Alaska'daki görüşmesinin saat 22.30'da yapılacağını duyurdu.Trump-Putin görüşmesi için saat verildi
RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 84 Rus ve 84 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi." ifadeleri kullanıldı.
Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarılan açıklamada, bunların bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacağı kaydedildi.
84 UKRAYNALI GERİ GETİRİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini belirtti.
Takas edilenler arasında asker ve sivillerin yer aldığını kaydeden Zelenskiy, "Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, BAE'ye esir takası sürecine verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti.
BEYAZ SARAY: TRUMP'IN ÖNCELİĞİ DİPLOMASİ
Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak istemediğini, önceliğinin diplomasi olduğunu açıkladı.
PUTİN'DEN ANLAŞMA AÇIKLAMASI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışma çözümüne ilişkin müzakerelerin ardından stratejik saldırı silahlarının kontrolü konusunda anlaşmalara varılabileceğini söyledi.
Putin, Ukrayna konusunda varılacak anlaşmaların iki ülke arasında ve Avrupa'da uzun vadeli barış koşullarını oluşturması gerektiğini söyledi ve "Dünya genelinde, [müzakerelerin] bir sonraki aşamalarında stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında anlaşmalara varırsak" dedi.
WITKOFF İLE ANLAŞTILAR
Taraflar, ABD başkanlık elçisi Steve Witkoff'un 6 Ağustos'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından liderler arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda anlaştılar. Witkoff, Rusya Devlet Başkanı tarafından kabul edildi.
Ukrayna barış anlaşması için belirlediği son tarih olan 8 Ağustos'ta Trump, Putin ile bir hafta içinde Alaska'da görüşmeyi umduğunu söylemişti. Tarih ve mekan daha sonra Rusya başkanlık danışmanı Yuri Uşakov tarafından doğrulanmıştı.
Uşakov, Rus ve ABD başkanlarının Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulmak için seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını söyledi. Kremlin, iki liderin Alaska'daki görüşmelerinin ardından Rusya topraklarında bir araya gelmesini bekliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Ağustos'ta Washington'ın Trump'ın gelecekte Rusya'ya olası bir ziyaretini dışlamadığını doğruladı.
2021'DEN BU YANA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Bu, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre'de Haziran 2021'de görüşmesinden bu yana iki ülke liderleri arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.
ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER
Putin, 1867 yılında 7,2 milyon dolara ABD'ye satılan Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.
İKİNCİ DÖNEM İLK BULUŞMA
Bu zirve aynı zamanda Trump'ın Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak. Trump'ın ilk başkanlık döneminde altı kez yüz yüze görüştüler; sonuncusu 28 Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi sırasında gerçekleşti. Putin'in ABD'ye son ziyareti ise 2015 yılında New York'ta BM etkinliklerine katılmak üzere gerçekleşmişti.
ALASKA'DA UKRAYNA ZİRVESİ
ABD medyasına göre zirve, Alaska, Anchorage'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nin ortak üssü olan Joint Base Elmendorf-Richardson'da gerçekleştirilecek. Tarafların, Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulma seçeneklerinin yanı sıra ikili ilişkiler konularını da görüşmeleri bekleniyor.
KREMLİN SAATİ DUYURDU
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin, tercümanların huzurunda bire bir sohbetle saat 22:30'da Moskova saatiyle başlayacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.