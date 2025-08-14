PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e "Murat Kapki ve Mücahit Birinci" yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB itirafçısı Murat Kapki ve Avukat Mücahit Birinci hakkındaki iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. "Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var?" diyen Tunç, "CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB itirafçısı Murat Kapki ve Avukat Mücahit Birinci hakkındaki iddialara ilişkin konuştu.

Tunç şunları söyledii:

"CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu?

"YARGIYLA NE ALAKASI VAR"
Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil.

Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi. CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü."

DETAYLAR GELECEK...

