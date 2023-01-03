MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş 'erken seçim' açıklaması: Biz ikisine de hazırız

2023 yılı Türkiye'nin 100 yıllık tecrübe yıldır. 2023 yılı Türkiye'nin kuruluşu, milli hedef ve ülkülerin yükseliş yılıdır.

Kurtuluşumuzun fikri kaynağı Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak Devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli Mücadelenin her safhasında emeği geçen dava arkadaşları ise kahramanlar kuşağıdır.

Yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmesini bildik. Vicdanını aldırmış, onurunu uçurumdan aşağı atmışlar, vatanı nereden bilecekler.

Bu yıl Türk tarihinin bir karar noktasıdır. Geçmişten ders alan bir ittifak ahlakının yeni yüzyıla Türk damgası vurması artık bir hayal değildir. 2022, lider Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise harekete geçme yılıdır.

TÜRKİYE HER ANLAMDA SESİNİ YÜKSELTMİŞTİR

Kriz ve kaos dalgalarıyla, huzursuzluk ve umutsuzluk sancılarıyla 2022 ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşmala dinamikleri daha da sertleşmiştir. Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır. Buna karşılık Türkiye her anlamda öne çıkmış, sesini yükseltmiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın yılını yaşamıştır.

Dünya çapında en çok büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur. EYT'li 2 milyon vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM'de gereğini gecikmeden yapılacak, hak hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 8500 liraya çıkarılması, memur ve emekli maaşları zamları, 2023'ün çok daha güzel olacağının niteliğindedir.