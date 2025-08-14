Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlik ile kutlandı.
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NDAN CHP'YE HODRİ MEYDAN
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu yaptığı konuşmada CHP'ye "hodri meydan" dedi.
Çerçioğlu CHP'li isimlerin kendirlerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım, korkmuyorum. Alnım ak, başım dik. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm başlatmak istiyorum" dedi.
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ: CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM KALMADI
Öte yandan Çerçioğlu CHP'den istifasını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.