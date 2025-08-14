PODCAST CANLI YAYIN

Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuştu. CHP'ye hodri meydan diyen Özlem Çerçioğlu, "Alnım ak başım dik" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NDAN CHP'YE HODRİ MEYDAN
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu yaptığı konuşmada CHP'ye "hodri meydan" dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak bir konuşma yaptı

Çerçioğlu CHP'li isimlerin kendirlerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım, korkmuyorum. Alnım ak, başım dik. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm başlatmak istiyorum" dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ: CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM KALMADI
Öte yandan Çerçioğlu CHP'den istifasını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Partiye katıldı!Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Partiye katıldı!

