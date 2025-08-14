Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti AK Parti'ye katıldı. Kendisiyle birlikte üç belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Çerçioğlu, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. Çerçioğlu ile birlikte Aydın'dan 3 diğer illerden toplam 9 isim AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Çerçioğlu şu ifadelere yer verdi:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.
Çerçioğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)
Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.
Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.
Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.
Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.
Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. (AA)
TOPUKLU EFE AK PARTİ PROGRAMINDA
CHP'den istifa eden Çerçioğlu, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nın yapılacağı AK Parti Kongre Merkezi'ne geldi.
Özlem Çerçioğlu rozetini taktı (Ekran görüntüsü)
AYDIN'DAN 4 İSİM AK PARTİ'YE KATILDI
Çerçioğlu ile birlikte Aydın'dan 3 isim daha AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye katılan isimler:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (Belediye internet sitesi)
Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.
Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.
2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.
2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
2024 yılında 4. kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (Belediye internet sitesi)
SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA KİMDİR?
30 Eylül 1960 tarihinde Isparta'da doğmuş olup ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrenimini de Isparta' da tamamlamıştır.
Evli ve bir çocuk babası olan Yıldırımkaya, 1980 - 99 yılları arası Jantsa A.Ş. Personel Müdürlüğü, 1994 - 2001 yılları arası aynı şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Aktif siyaset yaşamına 1991 yılında başlamıştır ve 1999 - 2009 yılları arası 2 dönem Atça Belediye Başkanlığı yapmıştır.
Yaklaşık 35 yıllık çalışma hayatında konut kooperatiflerinde ve Atça Spor Kulübü'nde başkanlık da yapmıştır.
Akçay Sağ Sahil Sulama Birliği'nde encümen üyeliği ve 3 yıl başkanlık da yapan Osman Yıldırımkaya; aktif siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ederek 30 Mart 2014, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Sultanhisar Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır ve halen bu görevi sürdürmektedir.
Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan (Belediye internet sitesi)
SÖKE BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR?
Mustafa İberya Arıkan, 26 Kasım 1981 yılında Ödemiş'te doğdu.
İlköğretim, orta ve lise eğitimi İzmir'in Ödemiş ilçesinde tamamlayan Arıkan, 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Ödemiş'te bir yıl avukatlık yapan Mustafa İberya Arıkan, 2006-2007 yıllarında Konya'nın Hadim ilçesinde, 2007-2011 yılları arasında Gaziantep'in Nizip İlçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hukuk ve adalet konularına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında Adalet Dergisi'nde "Avrupa Birliği Ombudsmanı" isimli makalesi yayınlandı.
2009 yılında Yüksek Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 2011-2013 yıllarında Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde, 2013-2016 yıllarında Aydın Söke'de ve son olarak Manisa Adliyesinde Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.
2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde "Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu" adlı makalesi yayınlandı.
2018 Seçimlerinde Aydın'dan 4. sıra milletvekili adayı oldu
24 Haziran 2018 yılında gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde Manisa Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa edip, Aydın'dan 4. Sıra Milletvekili adayı oldu.
"Avrupa Birliği Yargı Düzeni'nde Savcılık Kurumu" isimli kitap çalışması ile çeşitli dergilerde birçok hukuki makaleleri bulunan ve iyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa İberya Arıkan, Ankara Üniversite'sinde yaptığı " Türk Ceza Hukuku'nda İftira" isimli tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
31 Mart 2019 Seçimlerinde CHP'den Söke Belediye Meclis Üyesi seçilen Arıkan, 2019'dan bu yana Söke Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
Burcu Arıkan ile evli ve Ela Lidya Arıkan ve Merih Arıkan adında iki çocuk babasıdır.
Yenipazar Belediye Başkanı Melik Ercan (Belediye internet sitesi)
YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI MELİK ERCAN KİMDİR?
1972 yılında Yenipazar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Yenipazar'da yaptı. Evli ve iki kız çocuğu babası. Yenipazar'da ikamet etmekte. 1993-2009 yılları arası sürücü kursu işletmeciliği yaptı. Aynı zamanda 2004 yılından bu yana da yetkili sigorta acentesi.
2014-2019 ve 2019-2024 yılları Yenipazar ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri Meclis Üyeliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve plan bütçe komisyonlarında görev yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucuna göre Yenipazar Belediye Başkanlığına seçildi.