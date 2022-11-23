Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? Düzce'de daha büyük bir deprem olabilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıt verdi

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle 40'tan fazla kişi yaralandı, onlarca ev ise hasar gördü. 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, uzmanlar da depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Düzce'de yaşanan depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi.
İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in açıklamalarından öne çıkanlar
Depremlere ana şoka baktığımızda Karadere fayının kuzey ucunda olduğunu görüyoruz. Artçı depremlere baktığımızda Düzce ile Gölyaka arasında uzanıyor. Dolayısıyla Kuzeydoğu ucunun kırıldığını söyleyebiliyoruz. Aslında bu fayın ve devamında Yalova'ya kadar olan kısım, 99 depreminde kırılmıştı 17 Ağustos'ta. 12 Kasım'da da Düzce fayı kırılmıştı. Şimdi özellikle Bolu kısmında belli faylar var. Yakın gelecekte kırılması beklenen. Biraz daha Kuzey'de belli faylar var. Ama şu anda kırılan parça Karadere fayının kuzey ucu.
DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR Mİ?
Bu fay 99 depreminde kırıldığı için bu fayın daha büyük bir deprem üretme şansı yok. Şu anda 5,9'un arkasından artçı depremler sırasında 5'e varan artçı deprem gerçekleşebilir.