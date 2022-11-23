Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? Düzce'de daha büyük bir deprem olabilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıt verdi

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Faylara etkisi olacağını düşünmüyorum. Marmara'daki fay zaten deprem üretme zamanı gelmiş bir fay. Başka bir fayın onu tetiklemesine gerek yok. O fay belli bir zaman sonra eğer yer kabuğu buna izin verirse, fayın kırılması gerçekleşebilir. Ama bu mutlaka olacak anlamına da gelmiyor. Çünkü yer kabuğu heterojen bir yapıya sahip. Faylar bazen kırılmaktan vazgeçebilir. Ordaki enerjisini boşaltabilir. Dolayısıyla sürekli halkı bu şekilde tedirgin edecek şekilde konuşmak da doğru değil diye düşünüyorum. Ama şu anda yaşadığımız deprem 5,9 büyüklüğündeydi. Bu deprem yandaki faylar da daha önce 99 depreminde kırıldığı için bu fayları da tetikleme şansı yok. Dolayısıyla bu depremden sonra artçılar gerçekleşebilecek diyebiliriz.