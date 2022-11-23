Düzce'de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde, çok sayıda binada ciddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Düzce Adliyesi başta olmak üzere kent genelinde birçok ev ve işyerinden ciddi yıkım meydana geldi.
23.11.2022 09:19 - Son Güncelleme: 23.11.2022 09:19
Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.