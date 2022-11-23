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Düzce'de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde, çok sayıda binada ciddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Düzce Adliyesi başta olmak üzere kent genelinde birçok ev ve işyerinden ciddi yıkım meydana geldi.

23.11.2022 09:19 - Son Güncelleme: 23.11.2022 09:19
Düzce’de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Sabaha karşı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin verdiği hasar güneşin doğmasıyla gözler önüne serildi. Düzce'de merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıkarken, vatandaşlar sokakta sabahladı.

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Düzce’de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Düzce’de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce’de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Düzce’de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

AFAD'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

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