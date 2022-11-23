Düzce’de yıkımın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.