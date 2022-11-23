Düzce 5,9 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay

İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp-deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi." dedi.