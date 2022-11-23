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Düzce 5,9 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay

Son dakika haberleri... Uzmanlar Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay" ifadelerini kullanırken, İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır ise "Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı" dedi.

23.11.2022 06:33 - Son Güncelleme: 23.11.2022 06:40
Düzce 6 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

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Düzce 6 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay

PROF. ERSOY: BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ DEĞİL
5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok.

Düzce 6 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay

Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.

Düzce 6 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YERDİ"
Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi: 5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım.

Düzce 6 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay

İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp-deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi." dedi.

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