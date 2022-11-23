Düzce 5,9 büyüklüğündeki depremle sallandı! Uzmanlardan flaş açıklama geldi: İlk defa gördüğüm bir olay
Son dakika haberleri... Uzmanlar Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay" ifadelerini kullanırken, İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır ise "Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı" dedi.
23.11.2022 06:33 - Son Güncelleme: 23.11.2022 06:40
"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YERDİ"
Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi: 5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım.