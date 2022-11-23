Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? Düzce'de daha büyük bir deprem olabilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıt verdi

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle 40'tan fazla kişi yaralandı, onlarca ev ise hasar gördü. 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, uzmanlar da depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Düzce'de yaşanan depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi.

İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in açıklamalarından öne çıkanlar

Depremlere ana şoka baktığımızda Karadere fayının kuzey ucunda olduğunu görüyoruz. Artçı depremlere baktığımızda Düzce ile Gölyaka arasında uzanıyor. Dolayısıyla Kuzeydoğu ucunun kırıldığını söyleyebiliyoruz. Aslında bu fayın ve devamında Yalova'ya kadar olan kısım, 99 depreminde kırılmıştı 17 Ağustos'ta. 12 Kasım'da da Düzce fayı kırılmıştı. Şimdi özellikle Bolu kısmında belli faylar var. Yakın gelecekte kırılması beklenen. Biraz daha Kuzey'de belli faylar var. Ama şu anda kırılan parça Karadere fayının kuzey ucu.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR Mİ?

Bu fay 99 depreminde kırıldığı için bu fayın daha büyük bir deprem üretme şansı yok. Şu anda 5,9'un arkasından artçı depremler sırasında 5'e varan artçı deprem gerçekleşebilir.

BOLU TARAFINDAKİ FAYLAR NE DURUMDA?

99 depreminde kırılan parça Düzce fayının en doğu kısmında. Bolu'ya doğru uzanan birkaç fay parçası görüyoruz henüz kırılmayan. Bu faylar yakın gelecekte kırılacak faylar arasında.

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Faylara etkisi olacağını düşünmüyorum. Marmara'daki fay zaten deprem üretme zamanı gelmiş bir fay. Başka bir fayın onu tetiklemesine gerek yok. O fay belli bir zaman sonra eğer yer kabuğu buna izin verirse, fayın kırılması gerçekleşebilir. Ama bu mutlaka olacak anlamına da gelmiyor. Çünkü yer kabuğu heterojen bir yapıya sahip. Faylar bazen kırılmaktan vazgeçebilir. Ordaki enerjisini boşaltabilir. Dolayısıyla sürekli halkı bu şekilde tedirgin edecek şekilde konuşmak da doğru değil diye düşünüyorum. Ama şu anda yaşadığımız deprem 5,9 büyüklüğündeydi. Bu deprem yandaki faylar da daha önce 99 depreminde kırıldığı için bu fayları da tetikleme şansı yok. Dolayısıyla bu depremden sonra artçılar gerçekleşebilecek diyebiliriz.

"8 ŞİDDETİNDE SARSILDI"

99 depreminden sonra biliyorsunuz Düzce bir şehir olarak yenilendi. Son 20 yıl içerisinde yüzde 80'i kentsel dönüşüm geçirdi. Şu anda hasar gören binaların çoğu 25-30 yıldan daha yaşlı olması gerekiyor. Mesela İzmir'de de 30 Ekim'de deprem oldu. Oradaki şiddet de 8'di. 8 şiddetinde sarsıldı. 5,9 büyüklüğünde, 8 şiddetinde. Orada 117 tane can verdik. 5 bin bina ciddi hasar gördü. Burada çok daha düşük bir hasar. Aynı şiddette olduğu halde. Bu da kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

Şu anda tedirgin olacak bir durum yok artık. Dediğim gibi 5'e varan artçı depremler olabilir. Burada artık AFAD yetkililerinin ne söylediklerine bakmak lazım. Eğer binalarda dairelerde hasar varsa bunun mutlaka AFAD yetkilisine gösterilip, içinde oturulur mu oturulmaz mı sorusunun cevabı resmi makamlara sorularak yapılması gerekiyor.