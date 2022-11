Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Bunu her yerde söylemiyorum' dedi, ilk kez A Haber'de anlattı: Darbecilerle her türlü çatışacaktık

'BUNU HER YERDE SÖYLEMİYORUM' DİYEREK DUYURDU: HER TÜRLÜ ÇATIŞACAKTIK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bunu her yerde söylemiyorum" diyerek 15 Temmuz gecesinde hain darbecilerle çatışmayı göze aldığını ifade etti.



Bozdağ şu ifadeleri kullandı;



Bunu her yerde söylemiyorum, biz Rabbim nasip etti milletimize pek çok görevde hizmet ettik. Her insan gibi bizim de kusurumuz var, inşallah şehitlik nasip olur dedim. Şehit olmak benim için şereflerin en büyüğü. Ben karar verdim, her türlü çatışacak ya onları alt edecektik ya da onlar beni.



Bir kalkışma olduğu söylendi, Sayın Başbakan (Binali Yıldırım) milletimiz hükümetimiz ne yapıyor merak eder açıklama yapmalıyız şeklinde bir değerlendirmemiz oldu. TRT'ye bağlanmak istedik, işgal altında dediler bağlanamadık. A Haber'e bağlandık. Hedeflerden birisi de Külliye'ydi. Orada mücadelemizi sürdürelim dedik.