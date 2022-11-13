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    • Güncel
    • 13.11.2022 22:42
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    • 13.11.2022 23:14
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Bunu her yerde söylemiyorum' dedi, ilk kez A Haber'de anlattı: Darbecilerle her türlü çatışacaktık

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı üzerinden Türkiye'ye karşı terör üzerinden vekalet savaşı olduğuna dikkat çeken Bozdağ, 15 Temmuz'da yaşadıklarını da tüm detaylarıyla anlattı. Bozdağ, "Bunu her yerde söylemiyorum" diyerek 15 Temmuz gecesinde hain darbecilerle çatışmayı göze aldığını ifade etti.

    İlk kez anlattı! Her türlü çatışacaktık

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında önemli açıklamalarda bulundu.

    İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin konuşan Bozdağ, saldırının faili kadının bankta 45 dakika kadar oturduğunu, kalktıktan kısa bir süre sonra da bıraktığı çantanın infilak ettiğini söyledi.



    Türkiye'ye karşı terör üzerinden vekalet savaşı olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yaşananları tüm detaylarıyla anlattı.

    İşte Bakanın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

    "KÜRSÜYE ÇIKTIKTAN SONRA MECLİS BOMBALANDI, HEDEF GENEL KURUL'DU"
    Başkan oturumu kapatırsa, darbeci teröristler istediğini elde eder. Halk 'Meclis korktu der' diye düşündüm. Divanda İsmail Kahraman başkana 'kapatmayın' dedik. Bize düşen burada ölmektir, gitmek isteyen gitsin dedim. Oturuma devam kararı alındı. Ben kürsüye çıktıktan sonra Meclis bombalandı. Camekan ve ışıklı noktaya ateş ettiler. Hedef Genel Kurul'du. Meclis'i susturmaya karar verdiler. Helikopterlerle kaç kez terörist indirme teşebbüsünde bulundular ama başaramadılar. İkinci bombadan sonra, o konuşmayı yaptım. Allah milletimizden razı olsun.



    'BUNU HER YERDE SÖYLEMİYORUM' DİYEREK DUYURDU: HER TÜRLÜ ÇATIŞACAKTIK
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bunu her yerde söylemiyorum" diyerek 15 Temmuz gecesinde hain darbecilerle çatışmayı göze aldığını ifade etti.

    Bozdağ şu ifadeleri kullandı;

    Bunu her yerde söylemiyorum, biz Rabbim nasip etti milletimize pek çok görevde hizmet ettik. Her insan gibi bizim de kusurumuz var, inşallah şehitlik nasip olur dedim. Şehit olmak benim için şereflerin en büyüğü. Ben karar verdim, her türlü çatışacak ya onları alt edecektik ya da onlar beni.

    Bir kalkışma olduğu söylendi, Sayın Başbakan (Binali Yıldırım) milletimiz hükümetimiz ne yapıyor merak eder açıklama yapmalıyız şeklinde bir değerlendirmemiz oldu. TRT'ye bağlanmak istedik, işgal altında dediler bağlanamadık. A Haber'e bağlandık. Hedeflerden birisi de Külliye'ydi. Orada mücadelemizi sürdürelim dedik.



        "12 EKİM TARİHİ FETÖ'NÜN BELİNİ KIRMIŞTIR"
        HSK adli süreci başlattı. Biz savcılarımızla çok iyi bir iş birliği yaptık. Türk yargısı ilk defa yargıya biat etmedi. Darbecileri gözaltına alan tutuklayan Türk yargısıyla karşı karşıya kaldık. Demokrasimiz için büyük bir kazanımdır. HSK üyelerimiz bir araya gelerek istişareler yaptılar. Sürekli telefonlarla konuları bize bildirdiler. Onlarla ilgili karar ilk karar oldu. Açığa alındılar ve suç duyurusunda bulundular. Cumhuriyet Başsavcılıkları da adli süreçleri başlattılar. Yargıda birlik çatısı altında çok önceden birleşmişlerdi. FETÖ ile mücadelede belini kıran en önemli şey 12 Ekim 2014'te yapılan HSK seçimidir. Tanınmamak için binbir kılığa girmişlerdi, sandıkların başına dikilmişlerdi.

        15 Temmuz'dan önce FETÖ aleyhine cümle kuran pek yoktu. Bank Asya sürecini işleten bir yargı var, hem Zaman gazetesi ve FETÖ'nün medya ayağına yargısal süreçleri işleten bir yargı var. Diğer kumpasları da işleten bir yargı vardı. Hapishaneden adam kaçırma operasyonu yapmaya kaldılar. Bütün hukuku hiçe sayarak adımlar attılar.

        Bir HSK seçimini kazandıktan sonra önemli adımlar attık. Başsavcılar, komisyon başkanları, Yargıtay'daki Danıştay'daki dengeler değişti. Yeni üyeleri çarşamba seçecektik, Cumhurbaşkanımız pazartesi yapalım dedi, cuma akşamı darbe teşebbüsü oldu. Üst yargıyı temizleyen adımları attık. FETÖ'nün görevlendirdiği isimlerin listesini ele geçirdik. Darbenin başarısızlığa yargının vurduğu darbe hazırdı.



        "FETÖ'YE İLK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEN AK PARTİ'DİR"
        Efkan Bey İçişleri Bakanı olduğunda birçok emniyet müdürünü değiştirdi. Etrafta binbir kılığa giren bir yapı var. Bir tarafta Atatürkçü diğer tarafta muhafazakar gözüküyor, bambaşka bir kimlikle gözüküyorlar. Devlet önceden kriminal gözle hadiseye baksaydı, daha erken çözüldü. FETÖ'ye terörist diye ilk isim Tayyip Bey'dir. Terör örgütü diyen başka bir parti var mı?

        TSK'da bu kadar FETÖ'cü nasıl terfi etti deniyor. Yüksek Askeri Şura atamaları yapıyor. Nerede toplanıyor? Genelkurmay'da. Masanın bir tarafına başbakan oturur, diğer tarafına genelkurmay başkanı oturur. Öyle karar veriliyor, bütün oylar asker üyelere ait. Milli Savunma Bakanı'nın buna müdahale şansı yok. 2012 ya da 2013 yılında YAŞ kararları cumhurbaşkanının oluruna alındı ki otomatik yürürlüğe girmesin. AK Parti'yi kimsenin suçlamaya hakkı yok. Bu terfilerden dolayı hükümeti kimse sorumlu tutamaz.

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        İlk kez anlattı! Her türlü çatışacaktık
        Haberler Güncel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Bunu her yerde söylemiyorum' dedi, ilk kez A Haber'de anlattı: Darbecilerle her türlü çatışacaktık
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