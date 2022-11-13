Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Bunu her yerde söylemiyorum' dedi, ilk kez A Haber'de anlattı: Darbecilerle her türlü çatışacaktık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında önemli açıklamalarda bulundu.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin konuşan Bozdağ, saldırının faili kadının bankta 45 dakika kadar oturduğunu, kalktıktan kısa bir süre sonra da bıraktığı çantanın infilak ettiğini söyledi.
Türkiye'ye karşı terör üzerinden vekalet savaşı olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yaşananları tüm detaylarıyla anlattı.
İşte Bakanın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;
"KÜRSÜYE ÇIKTIKTAN SONRA MECLİS BOMBALANDI, HEDEF GENEL KURUL'DU"
Başkan oturumu kapatırsa, darbeci teröristler istediğini elde eder. Halk 'Meclis korktu der' diye düşündüm. Divanda İsmail Kahraman başkana 'kapatmayın' dedik. Bize düşen burada ölmektir, gitmek isteyen gitsin dedim. Oturuma devam kararı alındı. Ben kürsüye çıktıktan sonra Meclis bombalandı. Camekan ve ışıklı noktaya ateş ettiler. Hedef Genel Kurul'du. Meclis'i susturmaya karar verdiler. Helikopterlerle kaç kez terörist indirme teşebbüsünde bulundular ama başaramadılar. İkinci bombadan sonra, o konuşmayı yaptım. Allah milletimizden razı olsun.
'BUNU HER YERDE SÖYLEMİYORUM' DİYEREK DUYURDU: HER TÜRLÜ ÇATIŞACAKTIK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bunu her yerde söylemiyorum" diyerek 15 Temmuz gecesinde hain darbecilerle çatışmayı göze aldığını ifade etti.
Bozdağ şu ifadeleri kullandı;
Bunu her yerde söylemiyorum, biz Rabbim nasip etti milletimize pek çok görevde hizmet ettik. Her insan gibi bizim de kusurumuz var, inşallah şehitlik nasip olur dedim. Şehit olmak benim için şereflerin en büyüğü. Ben karar verdim, her türlü çatışacak ya onları alt edecektik ya da onlar beni.
Bir kalkışma olduğu söylendi, Sayın Başbakan (Binali Yıldırım) milletimiz hükümetimiz ne yapıyor merak eder açıklama yapmalıyız şeklinde bir değerlendirmemiz oldu. TRT'ye bağlanmak istedik, işgal altında dediler bağlanamadık. A Haber'e bağlandık. Hedeflerden birisi de Külliye'ydi. Orada mücadelemizi sürdürelim dedik.