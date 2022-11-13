Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Bunu her yerde söylemiyorum' dedi, ilk kez A Haber'de anlattı: Darbecilerle her türlü çatışacaktık





"12 EKİM TARİHİ FETÖ'NÜN BELİNİ KIRMIŞTIR"

HSK adli süreci başlattı. Biz savcılarımızla çok iyi bir iş birliği yaptık. Türk yargısı ilk defa yargıya biat etmedi. Darbecileri gözaltına alan tutuklayan Türk yargısıyla karşı karşıya kaldık. Demokrasimiz için büyük bir kazanımdır. HSK üyelerimiz bir araya gelerek istişareler yaptılar. Sürekli telefonlarla konuları bize bildirdiler. Onlarla ilgili karar ilk karar oldu. Açığa alındılar ve suç duyurusunda bulundular. Cumhuriyet Başsavcılıkları da adli süreçleri başlattılar. Yargıda birlik çatısı altında çok önceden birleşmişlerdi. FETÖ ile mücadelede belini kıran en önemli şey 12 Ekim 2014'te yapılan HSK seçimidir. Tanınmamak için binbir kılığa girmişlerdi, sandıkların başına dikilmişlerdi.

15 Temmuz'dan önce FETÖ aleyhine cümle kuran pek yoktu. Bank Asya sürecini işleten bir yargı var, hem Zaman gazetesi ve FETÖ'nün medya ayağına yargısal süreçleri işleten bir yargı var. Diğer kumpasları da işleten bir yargı vardı. Hapishaneden adam kaçırma operasyonu yapmaya kaldılar. Bütün hukuku hiçe sayarak adımlar attılar.

Bir HSK seçimini kazandıktan sonra önemli adımlar attık. Başsavcılar, komisyon başkanları, Yargıtay'daki Danıştay'daki dengeler değişti. Yeni üyeleri çarşamba seçecektik, Cumhurbaşkanımız pazartesi yapalım dedi, cuma akşamı darbe teşebbüsü oldu. Üst yargıyı temizleyen adımları attık. FETÖ'nün görevlendirdiği isimlerin listesini ele geçirdik. Darbenin başarısızlığa yargının vurduğu darbe hazırdı.