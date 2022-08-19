CHP'li Engin Özkoç'un 'not alıyoruz' tehdidine sert tepki: Helalleşmeye noldu?

Sabah'ta yer alan habere göre, Özkoç, yaptığı açıklamada CHP'yi eleştiren gazetecileri, 'Not alıyoruz' ifadeleri ile tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak 'Biz de sizdeniz' diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgârgülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam..." ifadelerine yer verdi.