CHP'li Engin Özkoç'un 'not alıyoruz' tehdidine sert tepki: Helalleşmeye noldu?

Bir grup medya şirketinin CHP tarafından maaşa bağlandığının ortaya çıkmasının ardından yapılan eleştirilere CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı ve eski CHP'li Muharrem İnce'nin ifşa ettiği skandal sonrası yükselen eleştirilere işaret ederek açık tehditte bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Özkoç, yaptığı açıklamada CHP'yi eleştiren gazetecileri, 'Not alıyoruz' ifadeleri ile tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak 'Biz de sizdeniz' diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgârgülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam..." ifadelerine yer verdi.
ÇAKMA DEMOKRATLAR
Skandal açıklama ise büyük tepki topladı. AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki gösterdi ve "CHP aleyhine konuşanları açık açık fişlediğini söyleyerek tehdit eden bu çakma demokratlar her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Diktatör' diyor. CHP aleyhine konuşanların içi rahat olsun. Türk milleti zekidir..." ifadelerini kullandı. Siyasiler ve vatandaşlar, Engin Özkoç'un ifadelerinin fişleme olduğunu belirterek, "Helalleşmeye ne oldu?" diye sordu.