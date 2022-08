CHP'li Engin Özkoç'un 'not alıyoruz' tehdidine sert tepki: Helalleşmeye noldu?

BUNU DA NOT ET CHP

Mustafa Alyansoğlu: Siz değişimi sevmezsiniz ki! CHP kurultayında 'Muharrem İnce kazanmasın, düzeniniz bozulmasın' diye Muharrem İnce lehine imza veren bazı delegelere, imzalarını çekmeleri karşılığında para teklif edildiği iddia edilenler değişimden bahsediyor. Siz bir şey değiştiremezsiniz. Bunu da not et.