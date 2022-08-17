CHP medyasında iç savaş! Engin Özkoç'tan Ekrem İmamoğlu'nun tarafını seçen Soner Yalçın'a tehdit: "Bize rüzgar gülleri lazım değil"

SAVAŞ BİLİMİ
Doğu'yu/ Sun Tzu'yu geçeyim; Batı merkez tarihçiliğine bakalım:
Tukididis (MÖ 472-MÖ-400), Yunan General ve tarihçi.
Müthiş eseri, Atina-Sparta arasında 27 yıl süren Pelopponnes Savaşı.
Dünya tarihi için pek önemli olmayan bu harp, Tukididis'in (ilk kez Tanrıları işin dışında tutarak) savaşı inceleme ve tahlilleriyle çok önemli eser oldu: Pelopponnes Savaşlarının Tarihi.
Mısır Firavunu İkinci Ramses veya Roma İmparatoru Jul Sezar (bizim Osmanlı padişahları) vd. hükümdarlar kendi savaş tarihlerini yazdırdılar!
Romalılar döneminde devreye hukukçular girdi; Hıristiyan ilahiyatına uyarak savaşı başlatmanın kuralları, savaş esnasında uyulması gereken kurallar vs. ilkeleri belirlediler.
Vegetius'tan Machiavelli'ye Batı'da "savaş sanatı" kitapları yazma ihtiyacı doğdu.
Mesela: Osmanlı Viyana kapılarına dayandığında Erasmus, "Türklere Karşı Savaş" eserini yazdı.
Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşlarıyla –Clausewitz vd- savaşın ayrıntısını değil bütününü görme, inceleme dönemi başladı. Savaş, siyasetten bağımsız değildi. Sonra…
Hegel de yazdı; savaş gelişmenin motorudur.
Marks da yazdı; savaş kapitalizmin doğal sonucudur.
Hans Delbrück demografi ve ekonomi gibi yardımcı disiplinleri kullanarak savaşı akademinin alanına soktu. Ve aslında bunlara göre askeri tarih, strateji vs. askerlere bırakılmayacak kadar önemliydi.
Oxford Üniversitesi'nde 1909'da başlayan akademik çalışmalar diğer üniversitelere yayıldı.
Ya bizde?
KİM İNÖNÜCÜ
"Bayramoğlu Ali Ağa" adını kimse bilmez.
"Ümmül'l-Gaza" adlı "savaş sanatı" eseri çoktan unutuldu. Çünkü:
Başta akademi dünyası olmak üzere Türkiye, savaş çalışmaları konusunda çok geri kaldı. Bu şuna yol açtı:
Geleceğe yönelik -başta güvenlik olmak üzere- büyük strateji geliştirilemedi! 70 yıldır ABD/NATO ne derse o benimsendi.
Kılıçdaroğlu'na dönersem…
CHP, bir-ki emekli büyükelçinin ampirik gözlemine/ tecrübesine-düşüncesine göre tavır belirliyor, hareket ediyor. Evet, bu isimler Soğuk Savaş dönemi (Batı kaynaklarıyla düşünsel dünyası oluşmuş, sözde uzman) bürokratlardır! Oysa:
Bu dönemin üzerinden otuz yıl geçti; yeni bir dünya kuruluyor, güç odağı değişiyor.
CHP ise ısrarla ezberini sürdürüyor; yeni konsepti filan yok ortada! Farklı demeçlerin sebebi bu…
İnsan sormadan edemiyor; CHP, ABD'nin kasıtlı tırmandırma politikasını analiz edemiyor mu? Tehdidin Asya/Avrasya'dan mı geleceğini öngörüyor?
Ukrayna Rusya Savaşı'nda AKP/Erdoğan'ın yaptığı esnek karşılık politikası İkinci Dünya Savaşı sürecinde İnönü'nün yaptığı aktif tarafsızlık tavrının benzeri değil mi?
Sırf "Erdoğan taktiği" diye CHP bu politikayı nasıl savunmaz? Turizminden enerjiye Rusya gibi bir ülke "ABD istedi" diye nasıl karşıya alınır?
CHP'nin jeopolitik uzmanlara ihtiyacı var; çelişkili dış politikası güven vermiyor.