CHP medyasında iç savaş! Engin Özkoç'tan Ekrem İmamoğlu'nun tarafını seçen Soner Yalçın'a tehdit: "Bize rüzgar gülleri lazım değil"

Sadece bu sene söyledikleri birbiriyle çelişiyor:

-NATO 21'inci yüzyıl demokrasisinin güvencesidir. (22 Şubat)

-NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın anlamı yok. (2 Mart)

-NATO'dan çıkılacak ise Kuvayı Milliye ruhuyla gerekeni yapmaya varız. ABD askeri tesislerini kapatmayı Meclis'e getirsinler, destekleyeceğiz; NATO ile var olmadık." (26 Mayıs)

Uzatmayayım.

Kılıçdaroğlu'nun NATO konusunda kafası neden karışık?

Yok, sandığınız gibi salt Kılıçdaroğlu'nun bu çelişkili açıklamaları değil konum. Konuyu başka bir alana çekme niyetindeyim. Ki bu aslında Türkiye'nin sorunu:

"Asker millet" olmakla nitelenen ülkemizde; askeri düşüncenin gelişimi/tarihi- askeri harekât, askeri sosyoloji ve güvenlik- savunma- istihbarat çalışmaları gibi konularda bilimsel gelişmelerin hep dışında kaldı. Ya da bu alan sadece askerlerin üzerine/ sorumluluğuna yüklendi. Askeri konular, sivil akademisyenler- araştırmacılar ve politikacılar vd. tarafından dışlandı.

Savaş ve askerlikle ilgili disiplinler/ çalışma alanları hâlâ üniversitelerin kapılarından pek girmiyor!

Bu sebeple Kılıçdaroğlu vd. sadece 70 yıllık ezberle-korkuyla hareket ediyor.