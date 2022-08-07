FETÖ'cülerle kol kola yürüyen CHP'li Engin Özkoç'tan skandal açıklama!

ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI

"FETÖ kumpasına karşı direndik" diye ortalarda dolaşan CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte de FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yan yana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal bir görüntüsü daha ortaya çıkmıştı.



FETÖ İLE KOL KOLA

Görüntüler Nisan 2014'te ABD'de Türkiye aleyhine yürütülen kumpas Halkbankası soruşturmasından hemen önce yapılan toplantıda kayda geçmişti. Konuklar arasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür, FETÖ'nün iş adamı örgütlenmesi olan TUSKON'un Başkanı Rıza Nur Meral'le FETÖ'cü sözde akademisyenler de vardı.