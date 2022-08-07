FETÖ'cülerle kol kola yürüyen CHP'li Engin Özkoç'tan skandal açıklama!

Kontrollü darbe söylemini, FETÖ medyasına yapılan ziyaretlerini ve terör örgütü üyelerine verilen göreve iade sözlerini görmezden gelerek partideki FETÖ varlığını gizmeye çalışan CHP'li Engin Özkoç, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.
CHP FETÖ KUMPASINA DİRENMİŞ
Özkoç yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi, 'Milli Mücadele'de emperyalizme, 2. Dünya Savaşı'nda, Hatay'da, Kıbrıs'ta büyük güçlere, yakın zamanda FETÖ kumpaslarına direnmiş bir partidir. Bugün ülkeyi kurtaracak da aynı azim ve kararlılıktır. Umudunuzu yüksek tutun" ifadelerini kullandı.
ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI
"FETÖ kumpasına karşı direndik" diye ortalarda dolaşan CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte de FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yan yana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal bir görüntüsü daha ortaya çıkmıştı.
FETÖ İLE KOL KOLA
Görüntüler Nisan 2014'te ABD'de Türkiye aleyhine yürütülen kumpas Halkbankası soruşturmasından hemen önce yapılan toplantıda kayda geçmişti. Konuklar arasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür, FETÖ'nün iş adamı örgütlenmesi olan TUSKON'un Başkanı Rıza Nur Meral'le FETÖ'cü sözde akademisyenler de vardı.