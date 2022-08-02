CHP’de olağanüstü fire! İmza verdiler Meclis’e gitmediler

CHP'de TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet eden ve genel görüşme önergesine imza atan 12 milletvekilinin yoklamaya katılmadığı ortaya çıktı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet etmişti. CHP Grubu'nun genel görüşme önergesinde, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın hariç tüm milletvekillerinin imzası yer almıştı.
CHP'nin; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumuna genel görüşme önergesinde imzası bulunan 12 milletvekili katılmadı.
Genel görüşme önergesine imza atan ancak Meclis'e gelmeyen 12 milletvekili şöyle: CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya.
CHP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ MÜKERRER OY KULLANDI
CHP'nin; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'nin oylamaya katılan milletvekili sayısı arttırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, elektronik sistemle oylamaya katıldı ve oturuma katıldığını beyan etti.
Enis Berberoğlu, Bülent Tezcan ve Kani Beko'nun el yazısıyla yoklama pusulasına da imza attığı öğrenildi. TBMM Başkanlık Divanı CHP'li 3 milletvekilinin mükerrer oy kullandığını tespit etti ve toplantıya katılan milletvekili sayısından 3 imzayı düşürdü.