CHP’de olağanüstü fire! İmza verdiler Meclis’e gitmediler

CHP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ MÜKERRER OY KULLANDI

CHP'nin; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'nin oylamaya katılan milletvekili sayısı arttırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, elektronik sistemle oylamaya katıldı ve oturuma katıldığını beyan etti.

Enis Berberoğlu, Bülent Tezcan ve Kani Beko'nun el yazısıyla yoklama pusulasına da imza attığı öğrenildi. TBMM Başkanlık Divanı CHP'li 3 milletvekilinin mükerrer oy kullandığını tespit etti ve toplantıya katılan milletvekili sayısından 3 imzayı düşürdü.