Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması: İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam ediyor

Türkiye'nin ABD ve Batı'nın tehditlerine rağmen savunma hamlesi olarak aldığı S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

REUTERS'TAN İDDİA

S-400'lere ilişkin İngiliz merkezli Reuters 'Türkiye ve Rusya arasında S-400'lerin ikinci parti sevkiyatının imzalandığını' iddia etti.

SSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YENİ GELİŞME YOK

Savunma Sanayi Başkanlığından iddiaya karşılık açıklama yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi kaynaklarından S-400 tedarik süreciyle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denildi.

ABD BATI VE MUHALEFET S-400 LERE KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.