Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması: İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam ediyor

Türkiye'nin ABD ve Batı'nın tehditlerine rağmen savunma hamlesi olarak aldığı S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
REUTERS'TAN İDDİA
S-400'lere ilişkin İngiliz merkezli Reuters 'Türkiye ve Rusya arasında S-400'lerin ikinci parti sevkiyatının imzalandığını' iddia etti.
SSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YENİ GELİŞME YOK
Savunma Sanayi Başkanlığından iddiaya karşılık açıklama yapıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi kaynaklarından S-400 tedarik süreciyle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denildi.
ABD BATI VE MUHALEFET S-400 LERE KARŞI ÇIKMIŞTI
Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400'leri gereksiz görürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, S-400'lerin depolarda küfleneceğini söylemişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacının olmadığını savunuyordu.
Siyasi isimlerin yanı sıra S-400'e karşı çıkan muhalif gazeteciler de oldu. Sözcü yazarlarından Yılmaz Özdil, "Türkiye S-400'lerin fişini bile takamaz." derken, Uğur Dündar "S-400'ler boru haline geldi." demişti.
Nevşin Mengü ise o günlerde yaptığı analizlerde S-400'lerin Türkiye'yi koruyamayacağını ifade ediyordu.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Ocak tarihindeki TSK'nın Rus yapımı S-400 sistemlerini göreve hazır hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.
Türkiye ve Rusya Eylül 2017 tarihinde 2.5 milyar dolar tutarında S-400 tedarik anlaşması imzalamıştı. İlk parti teslimatları Haziran 2019 tarihinde havadan nakliyat yoluyla gerçekleştirilmişti.