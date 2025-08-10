PODCAST CANLI YAYIN

Tielemans hamlesi! Fenerbahçe kulislerinde konuşulan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü

Orta alandaki sıkıntıyı üst seviye bir yıldızla çözmek isteyen Sarı-Lacivertlilerin hedefindeki ismin Youri Tielemans olduğu öne sürülüyor. Yönetimin A.Villa ve Belçikalı yıldızla bir süredir temas halinde olduğu belirtiliyor.

Son dakika golüyle 2-1 kaybedilen Feyenoord maçında orta alandaki sıkıntıları çok net bir şekilde ortaya çıkan Fenerbahçe'de transfer planlaması değişti. Başkan Ali Koç'un bu sorunu çözmek için dünyaca ünlü bir futbolcu alınması konusunda transfer komitesine tam yetki verdiği belirtiliyor.

ÖZEK İŞ BAŞINDA
Ali Koç'un kesenin ağzını tamamen açtığı öğrenilirken, kulislerde herkesi çok heyecanlandıracak bir iddia da konuşulmaya başlandı. İddialara göre Fenerbahçe, Aston Villa formasını giyen Youri Tielemans'la çok ciddi şekilde ilgileniyor.

Futbol direktörü Devin Özek'in bir süredir hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu öne sürülüyor. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Tielemans'ın maliyetinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapıldığı da ifade ediliyor.

10 GOLE KATKI VERDİ
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Tam 77 kez Belçika adına ter döken Youri Tielamans daha önce Leicester, Monaco ve Anderlecht'te görev aldı. Yıldız futbolcu yüksek tekliği, oyun görüşü ve etkili şutları ile öne çıkan bir isim.

