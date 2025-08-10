Tielemans hamlesi! Fenerbahçe kulislerinde konuşulan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü

Son dakika golüyle 2-1 kaybedilen Feyenoord maçında orta alandaki sıkıntıları çok net bir şekilde ortaya çıkan Fenerbahçe'de transfer planlaması değişti. Başkan Ali Koç'un bu sorunu çözmek için dünyaca ünlü bir futbolcu alınması konusunda transfer komitesine tam yetki verdiği belirtiliyor.

Ali Koç'un kesenin ağzını tamamen açtığı öğrenilirken, kulislerde herkesi çok heyecanlandıracak bir iddia da konuşulmaya başlandı. İddialara göre Fenerbahçe, Aston Villa formasını giyen Youri Tielemans'la çok ciddi şekilde ilgileniyor. Futbol direktörü Devin Özek'in bir süredir hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu öne sürülüyor. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Tielemans'ın maliyetinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapıldığı da ifade ediliyor.