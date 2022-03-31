Bakan Çavuşoğlu'ndan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , gündeme ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelere bulunuyor.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Rusya ve Ukrayna heyetleri için İstanbul'da kurulan barış masası, Türkiye'ye duyulan güvenin kanıtı.

Biz onlara şunu söyledik. Artık bir yerde buluşup bu işi bir neticeye ulaştırmanız lazım. Daha sonra kararlarını aldılar, Türkiye'de olması yönünde karar aldılar. Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı ve heyeti İstanbul'a gönderiyorum dedi.



ATEŞKES VE BARIŞA NE KADAR YAKLAŞILDI?

Ukrayna taraftsız politikaya hazır, güvence istiyor.

KIRIM VE DONBAS'IN STATÜSÜ NE OLACAK?

Kırım ve Donbas'ın statüsü konuşuluyor. Bu konudaki karar liderlerde olacak.







PUTİN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

İkinci aşamada biz Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi için çalışma yapıyoruz. Dün bakanlarla görüştük, elimizden geleni yapacağımızı ilettik. Kuleba, Ukrayna olarak böyle bir toplantıya gelmek istediğini, iki taraf da hazır olduğunda söyledi. Ukrayna teklifini Rusya'ya iletti, liderlerine götüreceklerini söylediler. Önümüzdeki günlerde liderler arasında ayrı kanallar da var, bu çerçevede atılacak adımlar, yani bu hassas konularda varılabilecek anlayışa bağlı.

Biz hem ev sahibi, hem de müzakerecilik yapan bir ülke olarak kesin bir tarih veremeyiz. Ancak 1-2 hafta içinde daha üst düzey bir görüşmenin olabileceğini söylemişlerdi.



Sayın Putin'in Türkiye gelme durumu var, Putin'den bir tarih bekliyoruz yüksek düzeyli işbirliği toplantısı kapsamında. Ne zaman geleceği konusunda bir şey söylemek mümkün değil.



UKRAYNA'DAN TAHLİYELER DEVAM EDECEK Mİ?

16 bin 600 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Aileleri ile 190'a yakın vatandaşımız tahliye olacak.