Berat Albayrak'ın tezlerini Almanlar da kabul etti! Türkiye kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabilir

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında anlattığı Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma hedefinin önemi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası bir kez daha ortaya çıktı. Albayrak'ın "Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." tezini Alman Konrad Adenauer Vakfı da kabul etti. Türkiye'nin bağımsızlığı hedeflediğini ve bunun için yıllardır attığı adımlara dikkat çeken vakfın analizinde, "Karadeniz'de muhtemel doğal gazın planlı olarak araştırılması ve İsrail, Irak ve Türkmen gazını ithal etme isteği çeşitlendirme yolunda atılan ileri adımlardır. İsrail-Türkiye enerji iş birliğinin giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle, Türkiye kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabilir." ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'SİZ TAŞIMAK İMKANSIZ
Kitabında Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsünü olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğal gazın, "Türkiye'siz" taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik." ifadelerini kullandı.
Albayrak kitabında şu ifadeleri kullandı;
Enerji diplomasisi konusunda ülkemizin jeopolitik konumu ile ilgili hep şu tezi savunduk: "Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip. Türkiye, bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla, diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan, ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsa da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar.
Bakanlığımız döneminde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için "Türkiye'siz" rotalar çalışılsa da, bu kapsamda toplantılar anlaşmalar yapılsa da, farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik.
ALMAN VAKFI DA KABUL ETTİ: TÜRKİYE, AVRUPA'NIN YENİ ENERJİ TEDARİK MERKEZİ OLABİLİR
Alman Konrad Adenauer Vakfı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye-İsrail enerji iş birliğinin giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle, Türkiye'nin kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabileceğini" değerlendirdi.
Konrad Adenauaer Vakfı'nın Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubuna gönderdiği "Türkiye'nin Rusya'ya karşı tutumu" başlıklı analizinde, Türkiye'nin Kiev ile Moskova arasında olabildiğince tarafsız bir rol oynamaya çalıştığı kaydedilirken Almanya ile Türkiye için de yeni bir yakınlaşma fırsatının ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.