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    • 29.03.2022 15:15
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    • 29.03.2022 15:15
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    İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

    Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı. Kritik zirvenin ardından iki tarafın yaptığı açıklamalar, barış için yeşil ışık yakıldığını gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası açıklamalarda bulunuyor.

    Rusya-Ukrayna müzakere

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından gerçekleşti.



    BARIŞA İLK KEZ BU KADAR YAKLAŞILDI
    İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı.



    Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Ukraynalı müzakereci Podolyak ise "(İstanbul'da) Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir." ifadesini kullandı.

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    BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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