Kalyon’dan genç kızlara özel proje

Kalyon Holding'in kadın çalışanları, gönüllü çalışanlarından oluşan KalyonBiz Çalışma Grubu'nun Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen gecede bir araya geldi. Aynı zamanda Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Reyhan Kalyoncu, özellikle genç kızların eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri yönünde hayata geçirilecek projelerin Kalyon Holding'in öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın yürüdüğü yolları aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kalyon Holding'in toplam 4 bin 708 kadın çalışanıyla sektör ortalamasının çok üzerinde kadın istihdam ettiğini vurgulayan Reyhan Kalyoncu, 18 yaşını doldurarak, yetiştirme yurtlarından ayrılan genç kızları ağırlayacak ve aile ortamına benzer ilişki sistemine sahip şekilde kurgulanacak barınma hizmeti projelerinde sona gelmek üzere olduklarını söyledi.