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Başkan Erdoğan'dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Macaristan’ı ziyaret edecek. Zirvede TDT’nin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar gözden geçirilecek. Budapeşte Bildirisi’nin yanı sıra çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:49 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:52
Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temalı gayriresmî zirvesine katılmak üzere yarın, 21 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban (AA)Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban (AA)

BUDAPEŞTE BİLDİRİSİ MASADA
Zirvede TDT'nin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar gözden geçirilecek. Budapeşte Bildirisi'nin yanı sıra çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban (AA)Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban (AA)

Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında toplanacak TDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılması ve katılımcı devlet ile hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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