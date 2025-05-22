Onları görünce aracını durdurdu... Başkan Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.
Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.
Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Adıyaman'dan gelen çocukları gören Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.
Başkan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.