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Onları görünce aracını durdurdu... Başkan Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyarete gelen Adıyamanlı çocukları görünce aracını durdurarak onlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:21
Onları görünce aracını durdurdu... Başkan Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü (AA)Başkan Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü (AA)

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Adıyaman'dan gelen çocukları gören Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü (AA)Başkan Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü (AA)

Başkan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü (AA)Başkan Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü (AA)