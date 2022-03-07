On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? MPİ - On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye…

Vatandaşlar gündemde sıklıkla On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından online canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştiriliyor. Şans oyunlarını yakından takip edenler heyecanlı bekleyişe başladı. Peki – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar?
7 MART PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor
İşte talihli numaralar:
14, 9, 34, 65, 60, 49, 19, 3, 23, 48, 50
57, 25, 37, 66, 7, 26, 46, 80, 32, 78, 2
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.