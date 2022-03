On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? MPİ - On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye…

Vatandaşlar gündemde sıklıkla On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından online canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştiriliyor. Şans oyunlarını yakından takip edenler heyecanlı bekleyişe başladı. Peki – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar?