Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda berabere kalarak taraftarını üzen Fenerbahçe'de gözler, çarşamba günü Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçına çevrildi.
Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda, yönetimden teknik heyete ve futbolcu grubuna kadar herkese önemli bir avantaj sağlayacak.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun maç kadrosuna alınmayacak. Göztepe maçında kadroya dahil edilmeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede bulunmuyor.