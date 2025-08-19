PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play off turu ilk maçında sahasında Benfica ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'imiz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda berabere kalarak taraftarını üzen Fenerbahçe'de gözler, çarşamba günü Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçına çevrildi.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda, yönetimden teknik heyete ve futbolcu grubuna kadar herkese önemli bir avantaj sağlayacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun maç kadrosuna alınmayacak. Göztepe maçında kadroya dahil edilmeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede bulunmuyor.

Sarı-lacivertli takımın UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

BENFICA'YLA ÖNCEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yla tarihindeki 7. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 6 maçta Benfica 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

29 MİLYON EUROLUK MAÇ

Şampiyonlar Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'nun rövanş maçında Feyenoord karşısında gösterdiği performansla Avrupa sahnesinin farklı geçeceğinin sinyallerini veren sarı-lacivertliler, play-off turunda zafer elde edip, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor.

Böyle bir başarı herkesin elini güçlendirecek. Öncelikle 29 milyon euro civarında kasaya konacak para yönetimin daha rahat hareket etmesini sağlayacak.

MOURINHO UNVAN PEŞİNDE

Zorlu iki maça bakıldığında Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcular açısından bakıldığında ise taraftarın gözünde '17 yıllık özleme nokta koyanlar' unvanını almak sezonun devamında aradaki bağın daha da artmasını sağlayacak.

Bu yüzden teknik heyet ve futbolcular çarşamba günü Benfica karşısında avantajlı bir skor almak istiyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
Trump Avrupa liderlerini karşısına dizdi o anlar gündem oldu! Bir de şapka koleksiyonu mesajı
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
MARMARA'DA HER AN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR! Uzman isimler o bölgeyi işaret etti | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Çakarlı tetikçi! "Eko"sistemin "kiralık katil" şebekesi çözülüyor: Selahattin Yılmaz'a kim koruma tahsis etti? Fatih Keleş'ten itiraf
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama
Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Altın piyasasında kritik 48 saat: 1 gramı bile olan fırtınaya kapılacak! Dev banka yeni rekoru açıkladı
Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuru
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran mesajlar! "Mezarını kazıp bedenini çıkaracağız"
İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız'ın şoförü tek tek anlattı | "Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi"
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu