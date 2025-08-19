Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi

Sarı-lacivertli takımın UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:



İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

BENFICA'YLA ÖNCEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yla tarihindeki 7. kez karşı karşıya gelecek.



Daha önce oynanan 6 maçta Benfica 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

29 MİLYON EUROLUK MAÇ Şampiyonlar Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'nun rövanş maçında Feyenoord karşısında gösterdiği performansla Avrupa sahnesinin farklı geçeceğinin sinyallerini veren sarı-lacivertliler, play-off turunda zafer elde edip, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor.

Böyle bir başarı herkesin elini güçlendirecek. Öncelikle 29 milyon euro civarında kasaya konacak para yönetimin daha rahat hareket etmesini sağlayacak.