CHP'li belediyelerde klasik tablo! İzmir'den sonra İzmit de çöp çukur çamur | "Hizmet veremeyeceklerse bizim başımıza gelmesinler"

CHP'li belediyelerin vatandaşa hizmet vermek yerine çile çektirdiği bir manzara da Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Serdar Mahallesi'nden geldi. Yaklaşık bir haftadır toplanmayan çöp yığınları, halk sağlığını tehdit eden bir eziyete dönüştü. Evlerinin önü çöp dağına dönen, ağır koku ve haşereler nedeniyle pencerelerini açamayan vatandaşlar, CHP'li belediye yönetimine tepki gösterdi.

Kocaeli Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta biriken ve yaklaşık bir haftadır CHP'li İzmit Belediyesi ekiplerince toplanmayan atıklar, halk sağlığını tehdit ediyor. Poşetler, plastik bidonlar, gıdalar, giysiler, kırık sandalyeler ve karton kutular gibi birçok atıktan oluşan çöp yığınları, özellikle sıcak havanın da etkisiyle ağır bir koku yayıyor. Haşerelerin istila ettiği, kedilerin yiyecek aradığı atıkların hemen yanı başında ise çocukların oyun oynaması, tehlikenin boyutunu gösteriyor.

"BU REZİLLİĞE DEĞER Mİ"

Mahallede yaşayan Sefade Tozar, yaklaşık bir haftadır evinin önündeki çöpler sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar" dedi.

YIL 2025 VATANDAŞ "ÇİLE ÇEKİYORUZ" DİYE İSYAN EDİYOR

Bölgeye bir güvenlik kamerası takılarak çöp dökenlere para cezası uygulanmasını talep eden Tozar, hem çöpleri atan vatandaşlara hem de toplamayan belediye ekiplerine sitem ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya çöp atanlara ceza kesilmesini istiyorum. Eğer böyle olursa bir daha kimse buraya çöp atamaz. Böyle bir rezillik olamaz. İnsanlar rahat edecek diye bu pisliği çekmek zorunda mıyız? Bir haftadan beri bu çöpler burada. Benim evimin içine kadar girecek neredeyse. Çekilir mi böyle bir rezillik? Ayıp. Herkes evinde rahat ediyor, biz böyle çile çekiyoruz. Ben evimde yemeğimi yemedikten sonra, çayımı içmedikten sonra neye yarar?"

"MİLLET SANA NASIL OY VERSİN?"

Yaşananlara tepki gösteren yaşlı bir mahalle sakini ise belediye başkanına seslenerek, "Ben burada yemek yiyorum ya, şuraya bak. Bir belediye başkanı olarak, sen bunları göz ardı edersen, yarın öbür gün sen seçime katılacaksın. Nasıl kazanacaksın? Millet sana nasıl oy versin? Bak, karşıdaki kadın yemek yiyemiyor. Bunlara bir çözüm bulunsun. Buraya bir tane güvenlik kamerası istiyoruz. Kim çöp atarsa ceza yazsınlar. Bu kadar olmaz ki kardeşim ya" dedi.

"HİZMET VERMEYECEKSE BİZİM BAŞIMIZA GELMESİN"

Hizmet alamamaktan şikayet eden bir diğer mahalle sakini ise "Hizmet veremeyeceklerse oturmasınlar başta. Hangi parti olursa olsun, hizmet vermeyecekse bizim başımıza gelmesin. Yakışmaz bu. Çoluk çocuk buradan geçiyoruz, mikrop kapıyor çocuklar. Her taraf sinek kaynıyor, ilaçlamıyorlar da" şeklinde konuştu.

