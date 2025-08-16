CHP'li belediyelerde klasik tablo! İzmir'den sonra İzmit de çöp çukur çamur | "Hizmet veremeyeceklerse bizim başımıza gelmesinler"

"BU REZİLLİĞE DEĞER Mİ"

Mahallede yaşayan Sefade Tozar, yaklaşık bir haftadır evinin önündeki çöpler sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar" dedi.

YIL 2025 VATANDAŞ "ÇİLE ÇEKİYORUZ" DİYE İSYAN EDİYOR

Bölgeye bir güvenlik kamerası takılarak çöp dökenlere para cezası uygulanmasını talep eden Tozar, hem çöpleri atan vatandaşlara hem de toplamayan belediye ekiplerine sitem ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya çöp atanlara ceza kesilmesini istiyorum. Eğer böyle olursa bir daha kimse buraya çöp atamaz. Böyle bir rezillik olamaz. İnsanlar rahat edecek diye bu pisliği çekmek zorunda mıyız? Bir haftadan beri bu çöpler burada. Benim evimin içine kadar girecek neredeyse. Çekilir mi böyle bir rezillik? Ayıp. Herkes evinde rahat ediyor, biz böyle çile çekiyoruz. Ben evimde yemeğimi yemedikten sonra, çayımı içmedikten sonra neye yarar?"