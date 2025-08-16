PODCAST CANLI YAYIN

Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin Alaska’da üçe üç formatındaki heyetleri ile 3 saatlik görüşme yaptı. Tüm dünyanın takip ettiği zirve sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini detayları konuşmak üzere Pazartesi günü ABD'ye gideceğini açıkladı. Masada hangi konular? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin Alaska'da üçe üç formatındaki heyetleri ile 3 saatlik görüşme yaptı. Alaska zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısından ateşkes kararı çıkmazken iki lider ABD-Rusya arasında yeni bir dönemi işaret etti. ABD Başkanı Trump-Putin zirvesinin ardından Rusya görüşmenin "olağanüstü iyi" geçtiğini söyledi. ABD Başkanı FOX News'e konuştu ve "Birden ona kadar olan ölçekte bugüne on veriyorum." dedi. Trump ayrıca "Şimdi barış anlaşmasını yapmak Zelenskiy ve Avrupalıların sorumluluğunda." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Zelenskiy'e Putin ile anlaşmasını tavsiye etti.

Alaskada neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trumptan Avrupaya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saraydan olay paylaşımAlaskada neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trumptan Avrupaya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saraydan olay paylaşım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise görüşme sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderler ile görüşme yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ile önce baş başa, ardından Avrupa liderlerinin de katılımıyla uzun ve içerikli bir görüşme yaptık. Toplamda bir buçuk saatten fazla konuştuk, yaklaşık bir saatini Başkan Trump ile geçirdik. Ukrayna, barış için azami verimlilikle çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Başkan Trump, Rus liderle yaptığı görüşme ve görüşmenin ana hatları hakkında beni bilgilendirdi. Amerika'nın gücünün durumun gelişmesine etkisi önemli.

Başkan Trump'ın Ukrayna-Amerika-Rusya üçlü toplantısı önerisini destekliyoruz. Ukrayna şunu vurgulamaktadır: kilit konular liderler düzeyinde tartışılabilir ve üçlü format bunun için uygundur.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump (takvim foto arşiv)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump (takvim foto arşiv)

Cinayetlerin sona ermesi ve savaşın bitmesi ile ilgili tüm detayları Pazartesi günü Washington'da Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için teşekkür ederim.

Avrupalıların, Amerika ile birlikte güvenliği sağlam bir şekilde garanti altına almak için tüm aşamalarda sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almaya ilişkin Amerikan tarafının olumlu sinyallerini tartıştık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim!"

takvim foto arşivtakvim foto arşiv
BEYAZ SARAY'DAN KOVMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki samimi anları akıllara şubat ayında Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovduğu görüşmeyi getirdi. Trump, haftalardır tehdit ettiği Putin'in ayaklarına kırmızı halılar sererken Putin ve Zelenskiy'e yönelik farklı tavırları dikkat çekti. Zelenskiy'nin ABD'ye gideceğini açıklaması üzerine ise dikkatler tamamen Pazartesi yapılacak Kiev Washington görüşmesine çevrildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Sındırgı depreminin hasar raporu! Bakan Murat Kurum açıkladı
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
CHP'li belediyelerde klasik tablo! İzmir'den sonra İzmit de çöp çukur çamur | "Hizmet veremeyeceklerse bizim başımıza gelmesinler"
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
İstanbul dahil 13 il listede! Meteoroloji uyardı: Hızı 70 km olacak!
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa'da panik: İlk hamle The Economist'ten
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! İzmir'de mücadele sürüyor: Havadan ve karadan müdahale
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!