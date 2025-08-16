Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin Alaska'da üçe üç formatındaki heyetleri ile 3 saatlik görüşme yaptı. Alaska zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısından ateşkes kararı çıkmazken iki lider ABD-Rusya arasında yeni bir dönemi işaret etti. ABD Başkanı Trump-Putin zirvesinin ardından Rusya görüşmenin "olağanüstü iyi" geçtiğini söyledi. ABD Başkanı FOX News'e konuştu ve "Birden ona kadar olan ölçekte bugüne on veriyorum." dedi. Trump ayrıca "Şimdi barış anlaşmasını yapmak Zelenskiy ve Avrupalıların sorumluluğunda." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Zelenskiy'e Putin ile anlaşmasını tavsiye etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise görüşme sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderler ile görüşme yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Başkan Trump ile önce baş başa, ardından Avrupa liderlerinin de katılımıyla uzun ve içerikli bir görüşme yaptık. Toplamda bir buçuk saatten fazla konuştuk, yaklaşık bir saatini Başkan Trump ile geçirdik. Ukrayna, barış için azami verimlilikle çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Başkan Trump, Rus liderle yaptığı görüşme ve görüşmenin ana hatları hakkında beni bilgilendirdi. Amerika'nın gücünün durumun gelişmesine etkisi önemli.

Başkan Trump'ın Ukrayna-Amerika-Rusya üçlü toplantısı önerisini destekliyoruz. Ukrayna şunu vurgulamaktadır: kilit konular liderler düzeyinde tartışılabilir ve üçlü format bunun için uygundur.