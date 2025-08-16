PODCAST CANLI YAYIN

Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi’nin araştırmasına göre, yapay zeka sohbet robotları çocuklara alkol, uyuşturucu kullanımı ve intihar gibi riskli konularda “kişiye özel rehberlik” sunuyor. Uzmanlar, çocukların bilişsel gelişimini desteklemek için yapay zekanın bilinçli ve kontrollü kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Güvenli kullanım için yaşa uygun filtreler, zaman sınırı, birlikte kullanım ve eleştirel düşünce becerisinin desteklenmesi öneriliyor.

Kullanımı her geçen gün artan yapay zeka sohbet robotları çocukları alkol ve uyuşturucu kullanımına hatta intihar mektubu yazımına yönlendiriyor. Dijital Nefretle Mücadele Merkezince yapılan araştırmada, uygulamanın çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edildi.

Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalından Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz, "Robotlar bu yaş gruplarının bilişsel gelişimlerini henüz tamamlamadığından kendilerine veya başkalarına zarar verme riskini artırıyor. Hem ruhsal hem de fiziksel güvenliklerini tehlikeye sokabiliyor. Çocukların bu uygulamalardan uzak tutulması çözüm değil. Yapay zeka çocukların derslerini çalışabileceği, ödevlerinde fikir de alabilecekleri bir yer. Dolayısıyla bilinçli kullanıldığında çocukların bilişsel gelişimlerine olumlu katkısı olabilir." dedi.

Zorbaz, 7 adımda güvenli şekilde yapay zeka robotunun nasıl kullanılabileceğine ilişkin şu önerilerde bulundu:

YAŞA UYGUN İÇERİK FİLTRELERİ KULLANIN: Çocuğun yaşına uygun olmayan, şiddet, cinsellik veya zararlı ideolojiler içeren bilgilerin filtrelenmesini sağlayan güvenlik ayarlarını etkinleştirin.

ZAMAN SINIRI BELİRLEYİN: Yapay zeka ile geçirilen süreyi, tıpkı ekran süresinde olduğu gibi, günlük veya haftalık sınırlamalarla dengeleyin.

BİRLİKTE KULLANIM ALIŞKANLIĞI OLUŞTURUN: Çocuğun yapay zeka ile etkileşimlerini mümkün olduğunca yanında bulunarak izleyin. Sohbetlerde neler sorduğunu, nasıl yanıtlar aldığını takip edin.

SORGULAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİ DESTEKLEYİN: Yapay zekadan aldığı yanıtları tamamen doğru kabul etmemesi gerektiği konusunda uyarın. Yapay zekadan aldığı bilgileri kitaplarından ya da internetteki güvenilir kaynaklardan onaylatmasını sağlayın.

DUYGUSAL ETKİLERİ GÖZLEMLEYİN: Yapay zekadan aldığı yanıtların çocuğun ruh halini olumsuz etkileyip etkilemediğini fark edin. Şaka amaçlı bile şiddet ya da cinsel içerikli sorular sormasına izin vermeyin.

MAHREMİYET VE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİN: Çocuğun, yapay zekaya kendisi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi gerektiğini, internete yazılan ya da konulan hiçbir şeyin tamamen silinmediğini öğretin.

ROL MODEL OLUN: Yapay zekayı siz de bilinçli, etik ve sorgulayıcı şekilde kullanarak çocuğunuza örnek olun.

