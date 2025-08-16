Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!

Kullanımı her geçen gün artan yapay zeka sohbet robotları çocukları alkol ve uyuşturucu kullanımına hatta intihar mektubu yazımına yönlendiriyor. Dijital Nefretle Mücadele Merkezince yapılan araştırmada, uygulamanın çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edildi.
Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalından Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz, "Robotlar bu yaş gruplarının bilişsel gelişimlerini henüz tamamlamadığından kendilerine veya başkalarına zarar verme riskini artırıyor. Hem ruhsal hem de fiziksel güvenliklerini tehlikeye sokabiliyor. Çocukların bu uygulamalardan uzak tutulması çözüm değil. Yapay zeka çocukların derslerini çalışabileceği, ödevlerinde fikir de alabilecekleri bir yer. Dolayısıyla bilinçli kullanıldığında çocukların bilişsel gelişimlerine olumlu katkısı olabilir." dedi.
Zorbaz, 7 adımda güvenli şekilde yapay zeka robotunun nasıl kullanılabileceğine ilişkin şu önerilerde bulundu: