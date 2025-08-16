Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!

MAHREMİYET VE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİN: Çocuğun, yapay zekaya kendisi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi gerektiğini, internete yazılan ya da konulan hiçbir şeyin tamamen silinmediğini öğretin.

Yapay zeka (AA)

ROL MODEL OLUN: Yapay zekayı siz de bilinçli, etik ve sorgulayıcı şekilde kullanarak çocuğunuza örnek olun.