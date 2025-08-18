Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok mevkiye takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündeme son olarak Manchester United'ın yıldızı geldi. İngiliz ekibi de transfere sıcak bakıyor. İşte o isim ve detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
NDIDI SIFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.
TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ
Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarları selamladı.
Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıyı ıslıklayarak tepki gösterdi.
TRANSFER YANITI
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçının ardından konuştu.
Transfer için kulübün iyi çalıştığını söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Kulüp yeni oyuncular getirmek için çalışıyor. Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı ve hücumda opsiyon kaybı yaşadık. Oyuncuların tutumundan mutluyum. Transferin kapanmasına 2-3 hafta var. Kulüp yeni oyuncular getirme konusunda iyi istek gösteriyor. Geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.
ORKUN'DAN FLAŞ SÖZLER
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, hem takımın performansını hem de kendi fiziksel durumunu değerlendirdi.
Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.
Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Kökçü, henüz tam kapasiteye ulaşmadığını ancak bu seviyeye çok yakın olduğunu vurguladı:
"Galibiyet için mutluyum. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ve biliyorum. Tatil yapmadım ve ilk maçta yorgunluğum vardı. Hafif bir sakatlığım vardı o dönemde. Sakatlığı daha az hissediyorum artık. Yüzde yüze yakınım, beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. En iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti yüksek ve daha iyi performans göstereceğime eminim. Kendim için sabırlı olmam lazım. Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim."
KEREM AKTÜRKOĞLU SORUSU
Kendisine Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında bilgisi olup olmadığı sorulduğunda, "Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de." dedi.
ELJIF ELMAS'A TEKLİF
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için bu kez gündeme Eljif Elmas iddiası geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO MAAŞ
İtalyan gazeteci Marco Conterio, Beşiktaş'ın bonservisi Leipzig'te olan Eliif Elmas için hareke geçtiğini duyurdu.
Siyah-beyazlıların, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusuna 5 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Haberde Eljif Elmas'ın İngilitere veya İtalya'ya gitmek istediği için Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.
TORINO, NAPOLI VE WEST HAM DEVREDE
Öte yandan geçen sezon Eljif Elmas'ı kiralayan Torino'nun yanı sıra Napoli West Ham United'ın 25 yaşındaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı.
KARTAL'IN GÖZÜ MANCHESTER'DA
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek tranferinde gözünü Premier Lig devine çevirdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Manchester United'ta bulunan Tyrell Malacia'yı gündemine aldı.
Malacia'nın ayrılığa sıcak baktığı ise edinilen bilgiler arasında.
ROMA YİNE YARIŞTA
26 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan devi Roma'da devreye girdi.
Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Roma, Malacia'nın da durumunu sordu.
Malacia en son PSV'de kiralık olarak oynamıştı. Hollandalı sol bekin Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.