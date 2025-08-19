Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda

PERFORMANSI



Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.





DORGELES NENE KİMDİR?



2002 yılında Mali'nin Kayes kentinde dünyaya gelen Nene, futbola ülkesinin Guidars FC takımında başladı. Burada gösterdiği performansla Salzburg'un dikkatini çekti ve 2021 yılında Avusturya temsilcisine transfer oldu.



Kariyerinin ilk yıllarında Liefering, SV Ried ve Westerlo'ya kiralanan genç oyuncu, 2023'te Salzburg kadrosuna geri döndü. Avusturya ekibinde 87 maçta görev alan Nene, bu süreçte 22 gol atıp 14 asist üretti.



Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

KEREM DE BİTİYOR Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferi için gün sayıyor.



Benfica Başkanı Rui Costa ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için resmi temasta. Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasına oturdu.





ŞAMPİYONLAR LİGİ ENGELİ



Sarı-lacivertliler, anlaşmayı tamamlamaya çok yakın iken Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Benfica ile eşleşince transferin önüne bir süre için set koyulmuştu.



