Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı lacivertliler, Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Kanarya'nın kısa süre içerisinde 2 flaş isme daha imza attırması bekleniyor. İşte yaşanan son gelişmeler...
Fenerbahçe, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene transferini resmi olarak duyurmak için geri sayıma geçti.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşması sağladı.
Nene, Fenerbahçe'nin davetinin ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece 02.00 sularında İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 15 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euro ödemesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.
DORGELES NENE KİMDİR?
2002 yılında Mali'nin Kayes kentinde dünyaya gelen Nene, futbola ülkesinin Guidars FC takımında başladı. Burada gösterdiği performansla Salzburg'un dikkatini çekti ve 2021 yılında Avusturya temsilcisine transfer oldu.
Kariyerinin ilk yıllarında Liefering, SV Ried ve Westerlo'ya kiralanan genç oyuncu, 2023'te Salzburg kadrosuna geri döndü. Avusturya ekibinde 87 maçta görev alan Nene, bu süreçte 22 gol atıp 14 asist üretti.
Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Benfica Başkanı Rui Costa ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için resmi temasta. Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasına oturdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ENGELİ
Sarı-lacivertliler, anlaşmayı tamamlamaya çok yakın iken Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Benfica ile eşleşince transferin önüne bir süre için set koyulmuştu.
YÜKSEK GELMİŞTİ
Benfica'nın kabul etmeye yakın olduğu 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus teklifi, Kerem Aktürkoğlu'nun Nice ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynaması sonrası 18 milyon Euro seviyesine düşürülmüştü.
Fenerbahçe, daha sonra Benfica ile orta yol bulmak için tekrar görüşme talep etti. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk teklifini yeniledi ve cevap beklemeye başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU HAZIR KITA
Kerem Aktürkoğlu ile uzun zaman önce sözleşme konusunda anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
6'YA EDSON ALVAREZ
Fenerbahçe'nin West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in transferini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.
Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Romano'nun haberine göre, Fenebahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.
West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor.