PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı lacivertliler, Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Kanarya'nın kısa süre içerisinde 2 flaş isme daha imza attırması bekleniyor. İşte yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda

Fenerbahçe, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene transferini resmi olarak duyurmak için geri sayıma geçti.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşması sağladı.

Nene, Fenerbahçe'nin davetinin ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece 02.00 sularında İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 15 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euro ödemesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

DORGELES NENE KİMDİR?

2002 yılında Mali'nin Kayes kentinde dünyaya gelen Nene, futbola ülkesinin Guidars FC takımında başladı. Burada gösterdiği performansla Salzburg'un dikkatini çekti ve 2021 yılında Avusturya temsilcisine transfer oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında Liefering, SV Ried ve Westerlo'ya kiralanan genç oyuncu, 2023'te Salzburg kadrosuna geri döndü. Avusturya ekibinde 87 maçta görev alan Nene, bu süreçte 22 gol atıp 14 asist üretti.

Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

KEREM DE BİTİYOR

Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferi için gün sayıyor.

Benfica Başkanı Rui Costa ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için resmi temasta. Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasına oturdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ENGELİ

Sarı-lacivertliler, anlaşmayı tamamlamaya çok yakın iken Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Benfica ile eşleşince transferin önüne bir süre için set koyulmuştu.

YÜKSEK GELMİŞTİ

Benfica'nın kabul etmeye yakın olduğu 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus teklifi, Kerem Aktürkoğlu'nun Nice ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynaması sonrası 18 milyon Euro seviyesine düşürülmüştü.

Fenerbahçe, daha sonra Benfica ile orta yol bulmak için tekrar görüşme talep etti. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk teklifini yeniledi ve cevap beklemeye başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAZIR KITA

Kerem Aktürkoğlu ile uzun zaman önce sözleşme konusunda anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

6'YA EDSON ALVAREZ

Fenerbahçe'nin West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in transferini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Romano'nun haberine göre, Fenebahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.

West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız'ın şoförü tek tek anlattı | "Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi"
İstanbul'a kısa süreli sağanak sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: O gün kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklar kademeli artacak
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP'den Aydın'a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?