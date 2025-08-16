Sındırgı depreminin hasar raporu! Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

TOPLAM 729 BİNA 1036 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, Toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Bakan Kurum, Sındırgı depremine ilişkin hasar tespitinin tamamlandığını, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN İNŞA BAŞLAYACAK

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı'da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ'mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."

Bakan Kurum'un X paylaşımı