Sındırgı depreminin hasar raporu! Bakan Murat Kurum açıkladı

6.1'lik Sındırgı depreminin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirterek, "Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta medyana gelen 6.1'lik depremin hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı'daki bütün evleri taradık.

TOPLAM 729 BİNA 1036 BAĞIMSIZ BÖLÜM
Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, Toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Bakan Kurum, Sındırgı depremine ilişkin hasar tespitinin tamamlandığını, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN İNŞA BAŞLAYACAK
Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı'da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ'mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."

Bakan Kurum'un X paylaşımı

