Fitre ne zaman, kimler verilir kimlere verilmez? 2022 fitre ne kadar? Fitre nasıl hesaplanır, zekat ile arasındaki farklar nelerdir?

FİTRE NEDİR?

Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli vatandaşlara vermesi vacip olan sadakadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan verilere göre, kişi, kendisinin ve ufak çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma vakti Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan evvel de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde ya da daha sonra da verilebilir.

FİTRE NASIL HESAPLANIR?

Fitre verilebilecek vatandaş ile birlikte fitrenin verileceği kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır. Yani yerine fitre verilebilecek kişi sayısı ile vatandaş başına bedelin çarpılması üzerinden hesaplama gerçekleşir. Bu hesaplama her yıl değişkenlik gösterir.

Yaşamın getirdiği pahalılık ve ekonomik hal kapsamında oran belirlenir. Böylece parasal ve manevi yönden kuvvetli olan Müslümanlar, yardım etmeye gereksinimi olan insanlara bu hususta destek sağlar. Ancak bir şahsa verilebilecek olan oran bir fitreden az olmamalıdır. O yüzden buna ilgi ederek her yıl güncellenen fitre oranı üzerinden, gereksinimi olan vatandaşlara parasal yardım yapılabilir.