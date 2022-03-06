Fitre ne zaman, kimler verilir kimlere verilmez? 2022 fitre ne kadar? Fitre nasıl hesaplanır, zekat ile arasındaki farklar nelerdir?

Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde 2022 fitre ne kadar sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılı mübarek üç aylar yaşanırken 11 ayın sultanı Ramazan için de geri sayım başladı ve fitre konusu da gündeme geldi. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitre miktarı belirleniyor ve vatandaşlara duyuruluyor. Peki bu yıl kaç TL olarak belirlendi? Fitre ne zaman, kimler verilir kimlere verilmez? Fitre nasıl hesaplanır, zekat ile arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
2022 FİTRE NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."