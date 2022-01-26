CHP'den siyaset tarihine geçecek ihanet niteliğinde kanun teklifi: Cumhurbaşkanına hakaret suç sayılmasın

Halkın seçtiği Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakarette önde giden ve pek çok kez tazminat ödemeye mahkum edilen CHP yönetimi, bu durumu kanunen meşrulaştırmak için harekete geçti.
TEKLİF ÖZGÜR ÖZEL'İN İMZASINI TAŞIYOR
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'de değişiklik yapıyor. Teklif, TCK'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor. Kanun teklifinin gerekçesinde, 299'uncu maddenin, "tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan" cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi.
Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299'uncu maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.
DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Kanun teklifinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi: "Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."
CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMEK HAK, SAVUNMAK SUÇ MU?
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi çarpıcı ifade ve tespitlere yer verdi. Selvi, "Bu ülkede cumhurbaşkanı da olsanız hakaret etmeyi kendilerine hak olarak gören ama milletin seçtiği cumhurbaşkanını savunmayı suç sayan bir zihniyet var." dedi.
Bahse konu yazı şu şekilde:
Sedef Kabaş, cezaevinde olduğu için hakkında yazmakta zorlanıyorum.
Çünkü bana cevap verme imkânı yok. Keşke eşit şartlarda olsaydık, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na, daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı olmadığını söylerdim.
Ayrıca bu Sedef Kabaş'ın Erdoğan'a ilk hakareti değil. Daha önce de Erdoğan'a hakaretten dolayı hakkında açılmış bir soruşturma var. Sedef Kabaş'a sorsanız mesleği gazetecilik ama o Cumhurbaşkanı'na hakareti meslek edinmiş.
Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum.