CHP'den siyaset tarihine geçecek ihanet niteliğinde kanun teklifi: Cumhurbaşkanına hakaret suç sayılmasın





CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMEK HAK, SAVUNMAK SUÇ MU?

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi çarpıcı ifade ve tespitlere yer verdi. Selvi, "Bu ülkede cumhurbaşkanı da olsanız hakaret etmeyi kendilerine hak olarak gören ama milletin seçtiği cumhurbaşkanını savunmayı suç sayan bir zihniyet var." dedi.



Bahse konu yazı şu şekilde:



Sedef Kabaş, cezaevinde olduğu için hakkında yazmakta zorlanıyorum.

Çünkü bana cevap verme imkânı yok. Keşke eşit şartlarda olsaydık, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na, daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı olmadığını söylerdim.

Ayrıca bu Sedef Kabaş'ın Erdoğan'a ilk hakareti değil. Daha önce de Erdoğan'a hakaretten dolayı hakkında açılmış bir soruşturma var. Sedef Kabaş'a sorsanız mesleği gazetecilik ama o Cumhurbaşkanı'na hakareti meslek edinmiş.

Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum.