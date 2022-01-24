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    • 24.01.2022 14:05
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    • 24.01.2022 14:06
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    Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi yalan fotoğraflarla linç etmek istediler! Muhalif medyanın bir algısı daha patladı

    Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını skandal sözlerle hedef alan Sedef Kabaş ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama sonrası sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin yalan haberlerle hedef haline getirilerek sosyal medyada linç edilmeye çalışıldı. Ama yine muhalif medyanın bir yalanı daha ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafta bozkurt işareti yapan iki kişiden birisinin Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem olduğu iddia edilmiş ve hakimin siyasi kimliğe sahip olduğu propagandası yapılmıştı. Söz konusu fotoğraftaki Bilgehan Ertem’in sağlık personeli olarak görev yaptığı ortaya çıkarken avukatın da Ankara Barosuna kayıtlı M.M.K., olduğu belirlendi.

    Muhalif medyanın bir algısı daha patladı

    Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin hedef haline getirilerek sosyal medyada linç edildiği ortaya çıktı.

    SİZİN OYUNLARINIZA KİMSE KANMAZ!

    Yurtdışı kaynaklı ve muhalefet destekli yayın kuruluşları, HSK'nın ilke kararnamesinde yer alan Sulh Ceza Hakimliklerinde 4 yıl kıdem mecburiyeti üzerinden propaganda yaparak hakimi adeta hedef haline getirdi. HSK'nın kararının mevcut hakimleri kapsamadığına göz yuman odaklar kamuoyunu yanlış yönlendirerek yargı mensupları üzerinde baskı kurmaya çalıştı.

    HAKİMLERE SALDIRDILAR!

    Sabah'ın haberine göre, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya, yurtdışı kaynaklı medya kuruluşları ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı.

        HSK'nın ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Oysa HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.

        BUNLAR DA HER YOL VAR

        Alman Deutsche Welle (DW) ise Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi. DW internet sitesinde 'Kabaş'ı tutuklayan hakimin Kavala kararında da imzası çıktı' diye başlık atarak hakimi açık hedef gösterdi.

        Söz konusu haber ardından hakim hakkında, sosyal medya üzerinden onlarca kişi tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem'i etiketleyerek hedef haline getiren kişiler arasında yer aldı.

        HAKİM DEĞİL SAĞLIKÇI

        Öte yandan sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem olduğu iddia edilen ve bozkurt işareti yapan bir kişi yüzlerce kişi tarafından paylaşıma sunuldu.

            Yapılan paylaşımlarda yargının siyasileştiği iddia edilerek bağımsız bir karar mercii olmadığı yönünde kara propaganda girişiminde bulunuldu. Yapılan araştırmalarda söz konusu kişinin sadece isim benzerliği bulunduğu ve sağlık personeli olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Bilgehan Ertem'in yanında bulunan Avukat cübbeli kişininde Ankara Barosuna kayıtlı avukat M.M.K., olduğu belirlendi.

            AK Parti teşkilatları bugün 81 ilde adliyelere başvurup, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile Kabaş'ın hakaretlerine gülümseyen Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

            BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILDI

            İstanbul'da partinin il teşkilatınca İstanbul Adliyesi'nde yapılan suç duyurusu öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir basın açıklaması yaptı.

            Beyoğlu, Fatih, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa ilçe belediye başkanları da Kabaktepe ile birlikte basın açıklamasına katıldı.

            Adliye önündeki Çağlayan Meydanında yapılan açıklamada Kabaktepe, "CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir" dedi.

            Tele1'de 14 Ocak'ta Uğur Dündar moderatörlüğünde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğu programda Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığını belirten Kabaktepe, daha önce de Kabaş'ın değişik zamanlarda Cumhurbaşkanına ağır hakaretlerde bulunduğunu, program konuklarının da bu hakaretlere sessiz kalarak ortak olduğunu vurguladı.

            HİÇBİR ÜLKEDE GÖRÜLMEYECEK DÜŞÜK SEVİYE MUHALEFET

            Kabaktepe şu açıklamayı yaptı:

            "Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir.

                Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a aittir.

                Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen "hazımsız güruh" sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir.
                Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

                TOPLUMSAL HUZURUMUZA KASTEDİYOR

                Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir.

                Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sn. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir.

                SÖYLEYECEK SÖZÜ OLMAYAN ÇARESİZLER

                Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye'nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz.

                Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın tek misyonu, AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir.

                GÖZÜ DÖNMÜŞLÜK, HADSİZLİK, ZAVALLILIK

                Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez.

                Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

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                Tele 1 televizyonuna Kabaş cezası
                Haberler Güncel Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi yalan fotoğraflarla linç etmek istediler! Muhalif medyanın bir algısı daha patladı
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