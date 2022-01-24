Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi yalan fotoğraflarla linç etmek istediler! Muhalif medyanın bir algısı daha patladı

Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin hedef haline getirilerek sosyal medyada linç edildiği ortaya çıktı.
SİZİN OYUNLARINIZA KİMSE KANMAZ!
Yurtdışı kaynaklı ve muhalefet destekli yayın kuruluşları, HSK'nın ilke kararnamesinde yer alan Sulh Ceza Hakimliklerinde 4 yıl kıdem mecburiyeti üzerinden propaganda yaparak hakimi adeta hedef haline getirdi. HSK'nın kararının mevcut hakimleri kapsamadığına göz yuman odaklar kamuoyunu yanlış yönlendirerek yargı mensupları üzerinde baskı kurmaya çalıştı.
HAKİMLERE SALDIRDILAR!
Sabah'ın haberine göre, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya, yurtdışı kaynaklı medya kuruluşları ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı.