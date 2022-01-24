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    • 25.01.2022 00:35
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    ABD'den haddini aşan skandal Sedef Kabaş açıklaması!

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Sedef Kabaş ile ilgili haddini aşan skandal bir açıklama yayımladı.

    ABD’den haddini aşan skandal Sedef Kabaş açıklaması

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Sedef Kabaş ile ilgili haddini aşan skandal bir açıklama yayımladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, ''Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir.'' açıklamasını yaptı.

    NE OLMUŞTU?
    Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı.

    Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."


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    Haberler Güncel ABD'den haddini aşan skandal Sedef Kabaş açıklaması!
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