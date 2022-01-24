Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

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Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti.