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    • 24.01.2022 19:26
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    Erdoğan’dan CHP’li iki isim için suç duyurusu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


    İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞILDI
    Suç duyurusu dilekçesinde; TELE 1 adlı televizyon kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.



    KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLİYOR
    Dilekçede; Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep ediliyor.



    BAŞKAN ERDOĞAN VE MAKAMINA HAKARET
    Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'nin fondaş medyası Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hadsiz sözler sarf etti, hakaret yağdırdı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözlatına alınan Kabaş, tutuklandı.



        İŞTE CANLI YAYINDAKİ SKANDAL İFADELERİ
        Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti.

        Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu
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